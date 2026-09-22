SARONNO – Al termine di una bellissima Final Four disputatasi allo Stadio “Gianni Falchi” di Bologna, Cisv Hurricane Saronno (nella foto di Lauro Bassani) batte in finale Bologna e conferma il titolo della Coppa Italia Bxc, conquistato nel 2025 sotto l’insegna di Varese.

Semifinale 1 – Bologna – G. Falchi – 20 settembre 2026 – alle 10 Leonessa 3 – Fortitudo 8

La gara tra Leonessa e Fortitudo, disputata nel prestigioso stadio “Gianni Falchi” lasciava presagire una sfida molto equilibrata. Le due squadre, infatti, disponevano delle migliori difese del campionato e tutto lasciava pensare a un punteggio contenuto e a una partita destinata a decidersi sul filo di lana.

I Bolognesi, privi di un paio di giocatori chiave, partivano invece a razzo, mettendo a segno tre punti nelle prime battute dell’incontro. La squadra bresciana, anch’essa alle prese con alcune assenze importanti, reagiva immediatamente e riusciva a ridurre lo svantaggio, fino a raggiungere il pareggio al quinto attacco. La parità, però, durava poco. Le Calze Bianche reagivano con grande intensità e, grazie ai cinque punti realizzati nelle ultime due riprese, si aggiudicavano la gara, riuscendo a contenere i tentativi di rimonta dei Lombardi. Nel settimo attacco, infatti, nonostante le basi piene, la Leonessa non riusciva a concretizzare l’occasione.

Una gara comunque di altissimo livello, caratterizzata da giocate difensive spettacolari che hanno entusiasmato i numerosi spettatori presenti sugli spalti. Per i Bresciani da segnalare le prove di Ghulam, Asli e Belotti mentre per i Felsinei Napoli, Leonardo e Sahli sono stati i migliori.

Semifinale 2 – Bologna – G. Falchi – 20 settembre 2026 – alle 13 Thurpos Cagliari 1 – Cisv Saronno 2

Anche la seconda semifinale ha offerto uno spettacolo di grande livello, molto apprezzato dal pubblico presente. Le difese di entrambe le squadre sono state attentissime e i giocatori, con il guantone, hanno spesso formato una vera e propria barriera davanti agli attacchi avversari. Ad aprire le segnature erano i Thurpos che, pur colpendo la palla con la consueta intensità, riuscivano a portare a casa un solo punto, nella parte bassa del terzo inning. Grande merito andava anche alla superba difesa degli Hurricane, con Trombini protagonista di una prestazione straordinaria: muovendosi a tutto campo, riusciva a chiudere ogni varco alle mazze sarde.

Gli Hurricane, dal canto loro, riuscivano nella parte alta del quinto e del sesto inning prima a pareggiare e poi a sorpassare i Cagliaritani, contenendoli a zero fino al termine e conquistando così l’accesso alla finale. Per i Saronnesi, oltre alla prestazione del già citato Trombini, da segnalare le prove di Cammarota e Neto. Tra gli Isolani, invece, Scalas e Spiga sono stati i migliori.

Finale – Bologna – G. Falchi – 20 settembre – alle 16 Cisv Saronno 4 – Fortitudo 3

La finale per l’aggiudicazione della Coppa Italia 2026 si è giocata sulla falsariga delle semifinali, con le difese che sono riuscite a contenere gli attacchi di entrambe le compagini per quasi tutta la durata dell’incontro, dando vita ad una partita molto interessante e ricca di spunti difensivi di alto livello.

Gli Hurricane riuscivano a segnare nelle prime due riprese, mentre i Bolognesi, con un attacco che stentava a ingranare, li raggiungevano solo nella parte alta della quinta ripresa. Con il punteggio in parità si arrivava così all’ultimo inning, durante il quale la difesa dei Fortitudini, che fino a quel momento era riuscita a contenere egregiamente gli avversari, commetteva un paio di incertezze che permettevano al Saronno di riempire le basi. Era quindi Sirio a battere a casa il punto della vittoria dei Lombardi.

Una vittoria ampiamente meritata dagli atleti di Marco Trombini, che per tutta la fase finale hanno saputo mantenere un alto livello tecnico e agonistico. A Fabio Trombini, Cammarota e Sirio va la palma dei migliori della propria squadra, mentre per le Calze Bianche sono stati Bugamelli, Leonardo e Sahli a mettersi maggiormente in evidenza. Allo stesso Fabio Trombini la Libci ha deciso di assegnare il premio di Mvp della Coppa Italia.

Nelson Bova con la troupe di Tgr3 ha realizzato un servizio sull’evento. Un ringraziamento particolare va all’assessora allo Sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi, per essere intervenuta prima dell’inizio della finale consegnando la pallina al primo battitore della Fortitudo Bologna White Sox.

Alla fine della giornata, la Consigliera Fibs Federica Morri ha consegnato la Coppa alla squadra degli Hurricane, mentre Riccardo Soglia, Presidente della FIBS Emilia-Romagna, e Melissa Milani, Presidentessa del Cip Emilia Romagna, hanno consegnato rispettivamente le medaglie d’oro e d’argento ai giocatori e ai tecnici del Saronno e della Fortitudo. Un ringraziamento finale va alla Unipol Fortitudo, non solo per aver messo a disposizione il Gianni Falchi, ma soprattutto per l’accoglienza e la disponibilità riservate alle squadre da parte di tutto lo staff dello stadio, coordinato da Stefano “Bidi” Landuzzi.

Un ulteriore grazie va a Fabrizio Nanni, Francesco Volo, Gaetano Casale e Alessandra Penna, che hanno permesso la trasmissione in diretta sul canale YouTube FIBS di tutte le gare, e a Luca Calistri e Roberto “Naso” Franceschini per lo speakeraggio e la gestione del tabellone del punteggio.

(photo credit: Fibs/Photobass)