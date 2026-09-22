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GORLA MINORE – Furti e vandalismi al cimitero comunale, dove nella notte sono entrati in azione ignoti. A rendere noto l’accaduto è stata l’Amministrazione comunale, che ha espresso «profondo sdegno e sgomento» per quanto avvenuto.

Nel mirino dei responsabili sono finiti beni e strutture presenti all’interno del camposanto. Il Comune ha condannato con fermezza l’accaduto: «Tali gesti rappresentano un atto di inciviltà inaccettabile che offende la memoria dei defunti e arreca un dolore profondo e ingiustificabile alle famiglie dei nostri concittadini».

L’Amministrazione ha sottolineato soprattutto il valore simbolico e affettivo di quanto è stato preso di mira: «Chi compie questi gesti non colpisce solo dei beni materiali, ma viola il rispetto e l’affetto che le famiglie nutrono verso i propri cari».

Secondo quanto riferito dal Comune, potrebbe trattarsi della stessa banda che starebbe compiendo episodi analoghi in diverse località del Varesotto, anche se al momento si tratta soltanto di un’ipotesi.

Sono ora previste verifiche sulle telecamere e sui sistemi di videosorveglianza presenti nella struttura, alla ricerca di immagini che possano fornire elementi utili per identificare gli autori dei furti e dei danneggiamenti.

(foto archivio)

22092026