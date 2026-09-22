SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, lunedì 21 settembre, ci sono il lancio della nuova bottiglia di Disaronno, l’identificazione della vittima dell’incidente di Caronno Pertusella e i problemi causati dalla pioggia all’interno della stazione ferroviaria.

Disaronno International ha presentato la nuova bottiglia dello storico liquore saronnese, rinnovando per la prima volta dopo oltre 15 anni la propria identità visiva. La bottiglia mantiene alcuni degli elementi distintivi, tra cui la forma e l’iconico tappo quadrato, ma introduce nuovi dettagli come la firma in rilievo di Domenico Reina e il monogramma DD. Il nuovo design sarà introdotto progressivamente in Italia e nei principali mercati internazionali.

Ha un nome e un volto la vittima dell’incidente avvenuto domenica 20 settembre a Caronno Pertusella. Si tratta di Antonio Di Saverio, 56 anni, originario di Roma e residente a Origgio con la compagna. Conosciuto da molti anche per la sua attività di meccanico a Cogliate, dove la sua officina era diventata un punto di riferimento, è stato ricordato da amici e conoscenti per la disponibilità, la gentilezza e il sorriso.

La pioggia intensa ha invece riportato alla luce i problemi della stazione ferroviaria di Caronno Pertusella, dove l’acqua è entrata nuovamente nell’edificio principale. Sul pavimento si è formata una consistente patina d’acqua, con disagi e preoccupazioni per la sicurezza dei pendolari. Sui social, accanto alle proteste e alle richieste di intervento, è comparso anche un fotomontaggio ironico che ritrae un pescatore all’interno della stazione.