Varesotto

VARESE – Mercoledì 23 settembre, alle 21, al Carrozze Hub di Varese, via Albani 91, il centro studi Comuni Orizzonti Aps presenterà il Quaderno n.1-2026 dal titolo “Semplicemente Persone – La sfida dell’immigrazione”.

L’evento, patrocinato dalla Provincia di Varese, raccoglie il lavoro svolto dal centro studi nell’ultimo anno sul tema delle migrazioni attraverso incontri con esperti, amministratori e studiosi. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza: cittadini, amministratori pubblici e associazioni. A condurre la serata sarà Filippo Maroni, coordinatore Happiness dell’oratorio San Vittore. Relatore dell’incontro sarà Luciano Gualzetti, presidente dell’Opera Cardinal Ferrari, che offrirà il proprio contributo di riflessione sul fenomeno migratorio. Momento centrale della serata saranno le testimonianze dirette di Ahmed, Aziz e della famiglia Espinola-Gonzalez, che racconteranno in prima persona i loro percorsi di vita e di integrazione. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il centenario della Provincia di Varese (1927-2027) e vede la collaborazione con Carrozze Hub come sede ospitante.

Il centro studi Comuni Orizzonti Il Centro Studi Comuni Orizzonti è un’associazione di promozione sociale nata nell’ottobre 2023 dall’iniziativa di sindaci e amministratori della provincia di Varese come spazio di confronto culturale tra amministratori e cittadini sui temi della politica intesa come bene comune, per riflettere insieme e far crescere buone pratiche amministrative al di là degli schieramenti. L’associazione è aperta a chiunque sia interessato all’impegno sociale, politico e amministrativo, con l’obiettivo di offrire momenti di formazione e riflessione sia a chi è già coinvolto sia a chi vuole iniziare a esserlo. Per informazioni e contatti: [email protected]

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