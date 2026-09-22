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TRADATE – Nuove incursioni dei ladri di rame nel fine settimana, con due episodi che hanno provocato danni e riacceso la preoccupazione per una serie di furti che da tempo interessa il territorio.

Uno dei colpi è avvenuto in pieno centro, in vicolo Truffini, nei pressi di Piazzetta Rosa. I malviventi hanno preso di mira un edificio, asportando alcuni canali di rame collocati sotto un portico e all’angolo del palazzo. Un’azione compiuta nonostante la presenza di telecamere nella zona. Sul posto è stato lasciato un altro pluviale, divelto ma abbandonato quando i ladri si sarebbero accorti che era di plastica.

Un secondo episodio è stato segnalato lungo la ex statale Varesina, ai danni di una conosciuta azienda cittadina. Anche in questo caso sono spariti alcuni canali di rame. Durante l’incursione è stato inoltre praticamente distrutto un lampione dell’illuminazione pubblica.

Sui due episodi sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Tenenza. L’ipotesi è che possa essere all’opera una banda specializzata, considerando i numerosi episodi analoghi registrati nella zona e anche nei comuni vicini.

Nel recente passato nel mirino dei ladri sono finite anche chiese e scuole dell’infanzia. Le indagini puntano ora a individuare i responsabili, anche attraverso l’eventuale utilizzo delle immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati.

(foto archivio: carabinieri intervenuti per un furto di rame)

22092026