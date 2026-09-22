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C’è un appuntamento che ogni inverno, in Italia, non conosce flessioni: quello con il presepe esposto. Borghi che si trasformano in scenografie a cielo aperto, mostre che macinano code e presenze da grande evento, rassegne che si moltiplicano da nord a sud: comunque lo si metta in scena, il presepe riempie le piazze e richiama un pubblico che molti festival possono solo invidiare.

Non è un circuito per soli appassionati. Attorno alle rappresentazioni della Natività si muove ormai un calendario fitto e sorprendentemente vario, che tiene insieme rievocazioni storiche, esposizioni internazionali e installazioni monumentali, e che di anno in anno aggiunge tappe, formati e spettatori.

Dai borghi presepe alla mostra vaticana: gli eventi che misurano una passione

Basta scorrere il programma di un dicembre qualunque per farsene un’idea. Ci sono i presepi viventi e i borghi presepe: a Greccio, dove nel 1223 venne allestita la prima rappresentazione della Natività, la rievocazione storica richiama ogni anno migliaia di spettatori, mentre i Sassi di Matera e le grotte di Custonaci, in Sicilia, diventano scenografie naturali per rappresentazioni che coinvolgono centinaia di figuranti.

C’è poi l’appuntamento internazionale per eccellenza, la mostra “100 Presepi in Vaticano“, che ogni dicembre porta sotto il Colonnato del Bernini opere da tutto il mondo: l’edizione del Giubileo ha superato i 290mila visitatori, con circa 125 presepi provenienti da 21 nazioni, dai maestri toscani di Limite sull’Arno al presepe giapponese della cattedrale di Osaka, e la rassegna tornerà puntuale anche il prossimo dicembre.

E c’è chi la tradizione la reinventa: a Manarola, nelle Cinque Terre, l’8 dicembre si accende il presepe luminoso più grande del mondo, oltre 17mila luci e 250 figure distese sulla collina sopra il borgo, mentre a Jesolo il Sand Nativity, arrivato nel 2025 alla ventitreesima edizione, affida la Natività a monumentali sculture di sabbia realizzate da artisti internazionali.

Dalla mostra al salotto: da dove si comincia

Chi torna da una mostra o da un borgo presepe con la voglia di allestire la propria scena si trova davanti una domanda concreta: da dove si parte? Gli appassionati non hanno dubbi, e la risposta è la capanna. È l’elemento che fissa la scala, lo stile e il punto focale dell’intera composizione: attorno alla grotta o alla capanna si costruiscono il paesaggio, i livelli, l’illuminazione, e soprattutto si sceglie la misura delle statuine, che deve restare coerente in tutta la scena.

Il mercato artigianale offre soluzioni pensate proprio per questo, come le capanne in legno e muschio proposte dall’azienda Fontanini , manifattura toscana che dal 1908 produce presepi interamente realizzati in Italia e dipinti a mano.

Partire da una capanna di dimensioni giuste evita l’errore più comune dei principianti, quello delle proporzioni sbagliate tra figure e architetture, e permette di far crescere la scena negli anni senza doverla rifare da capo: si aggiungono personaggi, mestieri e accessori, mentre il cuore della composizione resta lo stesso.

Un’arte da ammirare tutto l’anno: i musei del presepe

C’è poi un aspetto che sfugge a chi associa il presepe soltanto alle settimane di dicembre: in Italia questa passione non conosce stagioni. Alla Certosa e Museo di San Martino di Napoli, per esempio, è esposto in permanenza il celebre presepe Cuciniello, il monumentale allestimento settecentesco donato al museo nel 1877 e considerato uno dei vertici assoluti dell’arte presepiale, mentre la Sala Ellittica della Reggia di Caserta ospita tutto l’anno il presepe reale della corte borbonica, una collezione di tale prestigio da essere stata scelta per la mostra allestita al Palazzo del Quirinale nel Natale 2025.

Il fenomeno non riguarda solo la Campania. A Coreglia Antelminelli, sulle colline lucchesi, il Museo civico della figurina di gesso e dell’emigrazione, che nel 2025 ha celebrato i cinquant’anni dalla fondazione, custodisce la storia dei figurinai, gli artigiani che dall’Ottocento partirono da quelle valli per vendere statuine in mezza Europa e in America, gettando le basi di una tradizione manifatturiera ancora attiva. Sono luoghi che raccontano una cosa precisa: per l’Italia il presepe non è un addobbo stagionale ma un genere artistico a pieno titolo, con i suoi capolavori, i suoi maestri e i suoi musei.

La consacrazione: il presepe in corsa per l’UNESCO

Il 19 marzo 2026 è arrivata anche la consacrazione istituzionale, con la decisione della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO: il presepe è ufficialmente candidato alla Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’umanità. La candidatura, intitolata “Il presepe, dalle origini a tradizione culturale, e l’arte di crearlo”, è transnazionale, presentata dall’Italia insieme a Spagna e Uruguay, e al dossier hanno contribuito l’Associazione Italiana Amici del Presepio e i luoghi simbolo di Greccio e Assisi. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli lo ha definito un elemento qualificante dell’identità culturale italiana, in un anno che segna anche gli 800 anni dalla morte di San Francesco.

Il precedente incoraggia: a dicembre 2025 la cucina italiana è stata iscritta nella stessa lista, e prima ancora era toccato al canto lirico e all’opera dei pupi. L’esame del comitato intergovernativo richiederà i suoi tempi, ma il segnale è chiaro già oggi. Le file sotto il Colonnato, i borghi trasformati in Betlemme di pietra e i musei che espongono presepi tutto l’anno dicono la stessa cosa della candidatura: il presepe non è un residuo del passato da conservare sottovetro, è una pratica viva che l’Italia continua a rinnovare, una statuina alla volta.