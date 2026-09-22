Città

SARONNO – Lutto a Saronno per la scomparsa del saronnese Domenico Accardo, 74 anni. Medico, lo ricordano i tanti suoi pazienti; per lui una lunga “militanza” anche in reparto di ortopedia all’ospedale di piazza Borella. La scomparsa nei giorni scorsi mentre si trovava in vacanza in Sicilia, della quale la sua famiglia è originaria.

Il funerale è previsto nella mattinata di oggi, martedì 22 settembre, e si terrà alle 10.15 al Santuario della Beata vergine dei miracolo di piazza Santuario; il rito sarà preceduto dalla recita del rosario, alle 10.

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(foto: il dottor Domenico Accardo. Il funerale si svolge oggi al Santuario della Beata vergine dei miracoli)

22092026