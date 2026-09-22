Politica

VARESE – Un programma costruito “dal basso”, attraverso il confronto con cittadini e associazioni, destinato a diventare la base programmatica che il Movimento 5 Stelle intende portare alla coalizione progressista con l’obiettivo di tornare alla guida del Paese. Il coordinamento provinciale M5S di Varese traccia un bilancio del percorso nazionale e guarda già alle prossime scadenze, comprese le elezioni amministrative del 2027 a Varese, Gallarate e Busto Arsizio.

Il percorso partecipativo aveva coinvolto anche il Varesotto con l’appuntamento dello scorso 16 maggio, raccogliendo proposte e indicazioni provenienti dal territorio. Il documento conclusivo è stato quindi sottoposto al voto online degli iscritti, terminato domenica pomeriggio con un’approvazione quasi unanime.

Il programma è stato al centro anche della due giorni organizzata al World Join Center di Milano, conclusa dall’intervento del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Bonoldi: «Sanità fra le priorità anche nel Varesotto»

A sottolineare le ricadute locali delle proposte è Francesca Bonoldi, coordinatrice provinciale del M5S.

«È stata una due giorni ricca di approfondimenti e spunti, culminata con il discorso trascinante del presidente Giuseppe Conte dal palco del World Join Center di Milano – afferma – che ha illustrato le proposte contenute nel programma, tutte importantissime per risollevare le sorti dell’Italia intera, ma che rispondono a esigenze particolarmente sentite anche nel nostro territorio».

Fra i temi evidenziati dal Movimento c’è quello della sanità pubblica. Secondo Bonoldi, anche in provincia di Varese la carenza di personale e mezzi si tradurrebbe in tempi d’attesa molto lunghi o nell’impossibilità di accedere attraverso il sistema sanitario regionale ad alcune visite e interventi. Il M5S cita in particolare le difficoltà relative alle agende di oculistica, dermatologia e odontoiatria.

Altro capitolo riguarda lavoratori autonomi e partite Iva, con misure di sostegno rivolte a commercianti, artigiani e professionisti, anche in caso di malattia e maternità.

Verso le amministrative del 2027

L’esperienza nazionale sarà riproposta, nelle intenzioni del coordinamento provinciale, anche in vista delle prossime elezioni amministrative.

«Come già ho annunciato nei mesi scorsi, un percorso analogo verrà svolto, attraverso la promozione di occasioni di ascolto e di confronto, anche a livello comunale in vista del voto amministrativo del 2027 – prosegue Bonoldi – non solo nel capoluogo Varese ma anche a Gallarate e a Busto Arsizio».

L’obiettivo dichiarato è coinvolgere direttamente i residenti nella definizione delle proposte locali e, attraverso una maggiore partecipazione, contrastare il crescente astensionismo.

Il M5S varesino si prepara alle primarie

Il coordinamento provinciale guarda inoltre alle primarie della coalizione, dopo l’investitura di Conte arrivata attraverso il voto degli iscritti. Anche sul territorio inizierà quindi il lavoro organizzativo.

«Attraverso l’esperienza di “Nova: Parola all’Italia” il Movimento 5 Stelle ha creato su tutto il territorio nazionale una struttura efficiente che adesso verrà messa a servizio delle attività del comitato elettorale», spiega Massimo Uboldi, responsabile del Team Nova provinciale.

Per Uboldi, l’appuntamento milanese, al quale ha preso parte anche una numerosa rappresentanza varesina, non costituisce dunque la conclusione del percorso, ma «un trampolino di lancio per lavorare al futuro dell’Italia in ogni territorio».

Il Movimento ribadisce infine come il programma abbia come riferimento la Costituzione italiana, che, secondo Uboldi, deve trovare «reale e concreta applicazione» nelle proposte politiche e nell’azione del M5S.

22092026