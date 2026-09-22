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SARONNO – Martedì 22 settembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa e senza precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra i 18°C della minima e i 25°C della massima. I venti soffieranno moderati da Est-Sudest al mattino e deboli dalla stessa direzione nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

L’alta pressione tenderà a rafforzarsi ulteriormente, favorendo condizioni asciutte e cieli generalmente poco nuvolosi. Qualche nube potrà comparire nelle prime ore, mentre nel corso del pomeriggio sono attese maggiori schiarite in diverse zone. La situazione resterà comunque variabile sui rilievi, con un aumento della nuvolosità sulle Orobie verso sera.

In Lombardia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, ma con alcune differenze tra pianura e montagne. Sulle basse pianure occidentali sono attese nubi sparse al mattino, mentre su quelle orientali si alterneranno nuvole e schiarite, con ampi rasserenamenti in serata. Condizioni più variabili sulle pedemontane, alte pianure e Prealpi occidentali, dove le schiarite aumenteranno nel pomeriggio. Sulle Orobie la nuvolosità crescerà dalle ore pomeridiane fino a cieli molto nuvolosi o coperti in serata. Sulle Prealpi orientali si alterneranno nubi e aperture, mentre sulle Alpi Retiche prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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