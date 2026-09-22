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SARONNO – È attesa per sabato 26 settembre nell’Aula Magna del liceo classico Stefano Maria Legnani di Saronno la cerimonia conclusiva del concorso di scrittura narrativa “Le più grandi cose si dicono in silenzio. Guarda la luna”, promosso dal Circolo sardo Grazia Deledda in collaborazione con l’istituto. L’iniziativa è stata organizzata in occasione del centenario del conferimento del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda, avvenuto nel 1926. La scrittrice sarda, prima e unica donna italiana a ricevere il prestigioso riconoscimento internazionale, sarà al centro di una giornata dedicata alla scrittura e alla riscoperta della sua opera.

Alla cerimonia saranno presenti le autorità scolastiche, le famiglie degli studenti e un ospite esperto dell’opera di Deledda. Durante l’appuntamento saranno svelati gli elaborati risultati migliori nella competizione. Gli studenti partecipanti si sono cimentati nella produzione di racconti brevi o testi teatrali ispirati ai temi cari alla scrittrice. I lavori sono stati esaminati in forma anonima da una commissione composta da due docenti di lettere del liceo e da un esperto esterno, scelto tra figure come scrittori, giornalisti o docenti universitari.

Per la valutazione sono stati considerati l’aderenza al tema, la qualità della scrittura, l’originalità dei testi e la capacità di coinvolgere il lettore. Nel corso della cerimonia sarà inoltre proposta la lettura pubblica di un passo tratto dal racconto vincitore.

Il concorso mette in palio un montepremi complessivo di 1.000 euro, suddiviso tra i primi cinque classificati: 300 euro al primo, 250 al secondo, 200 al terzo, 150 al quarto e 100 euro al quinto. La commissione potrà inoltre assegnare menzioni speciali, senza premio economico, ad altri lavori ritenuti meritevoli.

I testi premiati e quelli destinatari di una menzione, previo consenso degli autori o dei genitori o tutori nel caso di minorenni, potranno essere pubblicati sul sito dell’istituto oppure raccolti in una pubblicazione dedicata, senza finalità di lucro.

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