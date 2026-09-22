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La casa connessa si ferma quasi sempre davanti allo stesso ostacolo, e l’ostacolo ha la forma del cantiere. Aprire tracce nei muri, rifare la distribuzione, ridipingere le pareti e convivere per settimane con la polvere sono passaggi che nessuno affronta per accendere le luci con il telefono. Il risultato è che milioni di appartamenti restano con l’impianto tradizionale, mentre i dispositivi connessi entrano in casa sotto forma di oggetti mobili, dagli altoparlanti alle lampadine con il modulo radio incorporato.

Negli ultimi anni il perimetro di ciò che si può fare senza opere murarie si è allargato in modo sostanziale. Diverse serie civili di ultima generazione, cioè le linee di interruttori, prese e placche che si vedono a parete, sono progettate per essere installate sulle scatole standard già presenti nel muro, quelle rettangolari a tre o più moduli che ogni impianto italiano ospita da decenni. La domanda utile, oggi, riguarda fin dove ci si può spingere prima che serva l’elettricista con lo scalpello.

Dove passa il confine tra impianto tradizionale e impianto connesso

Un impianto tradizionale funziona con una logica elementare: il comando a parete interrompe fisicamente il circuito che alimenta la lampada. Un impianto connesso separa invece il comando dall’attuazione: il tasto invia un segnale, via radio o su un cavo dedicato, e un dispositivo apre o chiude il circuito. Questa separazione è ciò che permette di comandare la stessa luce da tre punti diversi della casa, dal telefono o con la voce, senza che nessuno di quei punti sia collegato alla lampada.

La conseguenza pratica riguarda i fili presenti nella scatola. Molti dispositivi connessi, per restare alimentati anche quando la luce è spenta, hanno bisogno che nella scatola arrivi il neutro oltre alla fase, condizione tutt’altro che scontata negli impianti realizzati prima degli anni Duemila, dove al punto comando arriva spesso il solo conduttore di fase. Verificare questo dettaglio prima di comprare qualsiasi cosa evita l’acquisto sbagliato: esistono soluzioni progettate per lavorare senza neutro, ma hanno limiti sui carichi minimi gestibili e possono dare problemi con alcune lampade a LED di bassa potenza.

Le funzioni che si aggiungono senza toccare i muri

La sostituzione dei frutti dentro le scatole esistenti copre buona parte delle esigenze domestiche. I comandi per l’illuminazione e per le tapparelle si cambiano uno a uno, procedendo per stanze e distribuendo la spesa nel tempo. I termostati connessi prendono il posto del vecchio cronotermostato a parete e portano la regolazione della temperatura sul telefono, con programmazione oraria e controllo a distanza. Le prese si sostituiscono con versioni che integrano la misura dei consumi o la ricarica diretta dei dispositivi.

Il tassello che ha davvero cambiato le cose sono i comandi aggiuntivi senza fili, dispositivi che si applicano a parete dove serve e dialogano via radio con l’attuatore, aggiungendo un punto di comando dove il cablaggio non lo prevedeva. Il caso classico è la camera da letto con l’interruttore solo accanto alla porta: con un comando radio si aggiunge il controllo sul comodino senza toccare l’intonaco. Sopra questi elementi si costruiscono gli scenari, cioè combinazioni di funzioni richiamabili con un solo gesto, come l’uscita di casa che spegne le luci e abbassa le tapparelle.

Quando l’aggiornamento richiede comunque l’elettricista

Alcuni interventi restano fuori dal perimetro del fai da te e vanno affidati a un’impresa abilitata. Il quadro elettrico è il primo: aggiungere dispositivi di comando e di protezione richiede spazio sulla guida e una revisione dei circuiti, e ogni modifica va chiusa con la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/2008. Il secondo caso riguarda le soluzioni domotiche su bus, quelle in cui un cavo dedicato collega i dispositivi tra loro: garantiscono affidabilità e velocità superiori rispetto al collegamento radio, ma presuppongono una dorsale che negli impianti esistenti non c’è.

Il terzo caso è meno intuitivo e riguarda i carichi. I dispositivi di comando hanno una portata massima dichiarata, ed è facile superarla nei punti che alimentano più corpi illuminanti o un motore, come una tapparella elettrica. La norma CEI 64-8, che al capitolo 37 classifica gli impianti residenziali su tre livelli prestazionali e colloca la domotica al livello 3, offre un metro utile per capire dove si trova il proprio impianto e quanto ambizioso può essere l’aggiornamento senza rimettere mano alla distribuzione.

Standard comuni e scelta delle linee compatibili

La questione che oggi pesa di più sulla scelta dei componenti riguarda l’interoperabilità, cioè la capacità di dispositivi di marche diverse di parlarsi. Per anni ogni produttore ha lavorato sul proprio ecosistema chiuso, costringendo chi aggiornava la casa a moltiplicare le applicazioni sul telefono. Lo standard Matter, adottato dai principali attori del settore, punta a chiudere questa stagione permettendo a comandi, prese e termostati di dialogare dentro un unico sistema di controllo.

Tra i produttori storici dell’impiantistica civile italiana, BTicino ha presentato nel 2026 l’ecosistema Casa+, che supporta lo standard e si affianca alle linee esistenti, mentre la gamma Living Now è stata ampliata con nuove finiture metallizzate, con l’abbinamento monocromatico tra placca e dispositivo e con l’installazione filomuro, pensata per integrare il punto comando nella parete.

Per disporre di un’ampia possibilità di scelta, tra serie per impianti tradizionali e serie predisposte al controllo connesso, al giorno d’oggi è possibile fare riferimento a portali e-commerce specializzati come elettroclick.com, che mette periodicamente a disposizione anche prodotti Bticino in offerta , così da permettere di sfruttare occasioni per risparmiare sulla spesa.

Un’ultima avvertenza è quella che gli installatori ripetono più spesso. Un impianto aggiornato per sostituzioni successive funziona se le scelte iniziali sono coerenti, perché mescolare dispositivi di famiglie diverse produce case in cui metà delle funzioni vive in un’applicazione e metà in un’altra. Chi decide fin dall’inizio la linea e il sistema di controllo, pur installando un dispositivo per volta, si ritrova con un impianto che cresce in modo ordinato invece che con una collezione di oggetti connessi.