Comasco

ROVELLO PORRO – Tutto pronto all’Area Feste di via Luini per l’“Otüberfest”, l’appuntamento promosso nell’ambito delle iniziative di R-Estate Positivi Festival. Il momento simbolico che darà ufficialmente il via alla festa è previsto venerdì 25 settembre, attorno alle 21, con la tradizionale apertura della botte.

«Il momento tanto atteso è arrivato», annunciano gli organizzatori, che invitano il pubblico a partecipare al rito inaugurale: «Un colpo, un “Prost!” e che l’Otüberfest abbia ufficialmente inizio». L’appuntamento è dunque fissato all’Area Feste di via Luini a Rovello Porro, dove l’apertura della botte segnerà l’inizio della serata, all’insegna dell’atmosfera tipica delle feste di ispirazione bavarese. «Preparate i boccali, chiamate gli amici e tenetevi pronti: da quel momento in poi, si fa sul serio», è l’invito lanciato da R-Estate Positivi Festival.

La partecipazione non richiede obbligatoriamente la prenotazione del tavolo. Per chi volesse comunque assicurarsene uno, gli organizzatori hanno predisposto un modulo online dedicato. Prenotazione tavolo: https://forms.gle/pM98VGK1jESprVZ2A

In sintesi: appuntamento venerdì 25 settembre, all’Area Feste di via Luini a Rovello Porro; attorno alle 21 apertura della botte e avvio ufficiale dell’Otüberfest.

22092026