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SARONNO – Una serata per illustrare ai proprietari di immobili le novità del canone concordato, le agevolazioni previste e il nuovo Accordo territoriale entrato in vigore lo scorso 1 luglio. L’appuntamento è per giovedì 24 settembre alle 20.45 a Villa Gianetti, a Saronno.

L’incontro, pubblico, gratuito e ad ingresso libero, è promosso dall’Ambito Territoriale Sociale del Saronnese in collaborazione con A.P.E. Saronno-Confedilizia, i soggetti firmatari del nuovo accordo e l’Agenzia dell’Abitare Saronnese.

Al centro della serata ci saranno le locazioni e in particolare il canone concordato previsto dalla legge 431/1998. Il nuovo Accordo territoriale ha aggiornato i valori dei canoni al metro quadro nei singoli Comuni del territorio. L’obiettivo è favorire l’offerta di abitazioni a prezzi accessibili e, nello stesso tempo, informare i proprietari sulle agevolazioni e sui vantaggi fiscali disponibili, comprese le riduzioni relative a Imu e Irpef.

«Il canone concordato è uno strumento virtuoso ed equilibrato, capace di coniugare le esigenze di tutti: garantisce tutele e vantaggi fiscali ai proprietari e, al tempo stesso, offre alle famiglie risposte concrete e sostenibili sul piano economico», sottolinea Matteo Fabris, assessore ai servizi sociali del Comune di Saronno con delega alla presidenza dell’Assemblea dei sindaci dell’Ambito territoriale. Fabris richiama inoltre il ruolo dell’Agenzia dell’Abitare come punto di riferimento per cittadini, proprietari, agenzie immobiliari e inquilini.

Il programma della serata

20.45 – Saluti istituzionali

21.00 – Linea di azione dell’Ambito Territoriale e strategie di sensibilizzazione

21.10 – Introduzione al tema delle locazioni

21.40 – Il nuovo Accordo territoriale, con gli interventi dei rappresentanti dei proprietari A.P.E. e U.P.P.I. e degli inquilini S.U.N.I.A. e S.I.C.E.T.

22.00 – Dati e servizi sul territorio: l’Agenzia dell’Abitare presenterà i dati reali sulle locazioni nel Saronnese e i servizi di supporto disponibili

22.15 – Domande e risposte con il pubblico ed eventuali approfondimenti.

Quello di giovedì 24 settembre sarà il primo appuntamento di un percorso di informazione e sensibilizzazione rivolto alla comunità del Saronnese, con particolare attenzione ai proprietari di immobili e alle agenzie immobiliari.

(foto archivio: un precedente evento a Villa Gianetti)

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