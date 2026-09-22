Cronaca

SARONNO – Due incidenti stradali nel giro di poco più di un’ora questa mattina sulle strade cittadine. Complessivamente sono rimaste coinvolte tre persone, ma sulla base delle prime informazioni non si registrano conseguenze particolarmente gravi. Il primo intervento è scattato alle 9.10 in via Novara, dove si sono scontrate due automobili. Coinvolte due donne di 50 e 84 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Misinto, mentre per i rilievi e gli accertamenti è stata allertata la polizia locale di Saronno. L’intervento era stato inizialmente classificato in codice giallo, ma per le due donne non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Scontro fra auto e moto in via Favia Strà

Poco più tardi, alle 10.15, nuovo intervento dei soccorritori, questa volta in via Favia Strà, per un incidente che ha coinvolto un’automobile e una motocicletta. A essere soccorsa è stata una donna di 39 anni. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa, mentre sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Saronno. Fortunatamente anche in questo caso le condizioni della persona coinvolta non sono risultate preoccupanti: dopo le prime cure, la 39enne è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno.

Restano da ricostruire con precisione dinamica e cause dei due incidenti.

22092026