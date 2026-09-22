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SARONNO – Non il solito sacchetto di rifiuti o qualche piccolo ingombrante: questa volta nel Parco Alpini è comparso addirittura un grosso frigorifero, abbandonato e riverso a terra nell’area verde.

L’insolito ritrovamento ha suscitato lo sconcerto dei cittadini della zona, che si sono trovati davanti all’ennesimo episodio di abbandono di rifiuti in città. Il Parco Alpini si trova tra via Randaccio e via Concordia, all’ingresso del quartiere Prealpi, in una zona residenziale e semicentrale di Saronno.

Il frigorifero, evidentemente trasportato fin lì per essere abbandonato, rappresenta anche per dimensioni un caso particolarmente evidente di inciviltà. Un rifiuto ingombrante che dovrà ora essere rimosso e correttamente smaltito.

Non è peraltro la prima volta che dal Parco Alpini arrivano segnalazioni relative alla presenza di rifiuti. Già in passato i residenti avevano documentato sacchi e materiale abbandonato nell’area verde, chiedendo maggiore attenzione e interventi per tutelare il decoro del parco.

L’ultimo episodio conferma dunque come il fenomeno degli abbandoni abusivi non riguardi soltanto zone periferiche o isolate: anche un’area verde inserita nel tessuto residenziale e a poca distanza dal centro può trasformarsi nel punto scelto da qualcuno per disfarsi illegalmente di rifiuti ingombranti.

22092026