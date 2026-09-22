Solaro

SOLARO – I Comuni di Solaro e Cesate, in collaborazione con Servizi Comunali Spa, hanno avviato il progetto “2BIS”, rivolto alle utenze non domestiche e pensato per accompagnare le attività produttive e commerciali negli adempimenti previsti dalla normativa sulla gestione e il trasporto dei propri rifiuti.

La normativa nazionale prevede infatti che le imprese che trasportano i propri rifiuti siano iscritte alla categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per illustrare nel dettaglio gli obblighi, le procedure di iscrizione e il funzionamento del progetto sono stati organizzati due incontri, entrambi in programma mercoledì 30 settembre.

Due incontri a Cesate e Solaro

Il primo appuntamento si terrà alle 10.30 a Cesate, nella sala consiliare di via don Moretti 10.

Nel pomeriggio l’iniziativa si sposterà a Solaro, dove l’incontro inizierà alle 15 nella sala Nobile del Comune, in via Mazzini. Saranno presenti i tecnici, che illustreranno la normativa e risponderanno alle domande delle utenze interessate.

Ottobre per mettersi in regola

L’iscrizione alla categoria 2-bis ha validità decennale e la domanda viene presentata telematicamente. Durante il mese di ottobre, Servizi Comunali fornirà assistenza alle aziende che devono ancora regolarizzare la propria posizione. Le imprese già in regola dovranno invece semplicemente trasmettere la relativa documentazione.

Una scadenza importante è fissata per novembre: da quel momento l’accesso in piattaforma sarà consentito esclusivamente alle utenze che risulteranno in regola con quanto previsto dalla normativa nazionale.

Le attività produttive e commerciali interessate sono quindi invitate a partecipare agli incontri del 30 settembre. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde gratuito 800452616 oppure è possibile scrivere all’indirizzo [email protected].

22092026