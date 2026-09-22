Saronnese

UBOLDO – Una particolare sedia posturale, dispositivo medico pensato per supportare i bambini fragili, è stata donata alla scuola di Uboldo grazie all’attivazione dell’Amministrazione comunale e alla collaborazione della Farmacia Comunale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un ausilio concreto nel percorso quotidiano di un bambino fragile, contribuendo a favorirne il benessere e a garantire maggiore serenità anche alla sua famiglia.

A sottolineare l’importanza della donazione è Laura Radrizzani, assessore alla Cultura, che evidenzia come l’attenzione al benessere delle persone più vulnerabili e la promozione di un’effettiva inclusione sociale rappresentino una priorità per l’Amministrazione comunale: “Un ringraziamento alla Farmacia Comunale e al suo presidente, Paolo Ceriani, per la collaborazione che ha permesso di perfezionare la donazione alla scuola del dispositivo terapeutico”.

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