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VENEGONO SUPERIORE – Un compleanno davvero speciale, celebrato anche dal Gruppo Musicale Venegono Superiore: 104 candeline per una concittadina, Ilde, alla quale i musicisti venegonesi hanno voluto rivolgere pubblicamente i propri auguri.

Un traguardo eccezionale che il Gruppo Musicale ha festeggiato giocando, naturalmente, con il linguaggio della musica: “104 anni… suonati bene!” è il messaggio scelto per celebrare la ricorrenza.

«C’è chi la musica la suona con gli strumenti, e chi invece ne fa un capolavoro vivendola giorno per giorno – hanno sottolineato dal Gruppo Musicale –. Oggi festeggiamo un traguardo che ha dell’incredibile: ben 104 candeline per una signora davvero speciale, che ha saputo dirigere lo spartito della sua lunga vita con un’energia e una grazia da vera maestra».

Alla festeggiata sono quindi arrivati gli auguri dell’intero sodalizio musicale: «Da parte di tutto il Gruppo Musicale Venegono Superiore, le facciamo gli auguri più affettuosi e sinceri».

Un compleanno da vivere circondata dall’affetto dei propri cari, con l’augurio, concludono i musicisti venegonesi, «che il futuro continui a regalarle giornate gioiose e accordi sempre perfetti».

22092026