Città

SARONNO – Mentre proseguono le indagini sulla morte di Alessio, il 15enne saronnese rimasto folgorato il 16 luglio al luna park di Spotorno, il padre Antonio Colletti porta avanti il proprio impegno perché venga fatta piena luce sulla tragedia e perché episodi simili non possano ripetersi.

“Non voglio trascurare nessuna strada perché sia chiarito quanto accaduto e siano presi i giusti provvedimenti. Che non succeda mai più”, ribadisce Colletti. Alessio, giovane calciatore dell’Amor sportiva, si trovava in vacanza in Liguria quando rimase folgorato mentre giocava al Calciometro.

La segnalazione prima della tragedia – Uno degli aspetti sui quali il padre chiede chiarezza riguarda una pec che, secondo quanto riferitogli, un consigliere comunale di minoranza di Spotorno aveva inviato al Municipio 13 giorni prima della tragedia, segnalando la presenza al luna park di fili elettrici “volanti” e chiedendo verifiche sulla sicurezza. “Mi ha detto di non avere ricevuto risposta. Non sappiamo chi avrebbe dovuto darvi seguito e cosa sia stato fatto: è giusto che questo aspetto venga chiarito da chi di dovere”, afferma Colletti.

Le iniziative politiche – La vicenda ha avuto ripercussioni anche a livello politico. Il deputato Emanuele Pozzolo di Futuro nazionale ha presentato un’interrogazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sui controlli effettuati prima dell’incidente, mentre la senatrice Raffaella Paita di Italia Viva ha presentato un disegno di legge sulla sicurezza nei luna park. Colletti ricorda anche l’interessamento del consigliere regionale Emanuele Monti: “A tutti va il mio riconoscimento, perché andiamo nella stessa direzione: chiarire la verità e lavorare sulla prevenzione”.

Il ricordo di Alessio – Nel Saronnese sono intanto proseguite le iniziative dedicate al ragazzo. Alla sua memoria è stato intitolato anche il torneo di calcio degli oratori saronnesi in corso in questi giorni, mentre prossimamente i familiari saranno ospiti del Milan a Milanello.

Le indagini – Sul fronte giudiziario si prospettano tempi non brevi: si parla di sei mesi per le indagini, con la possibilità di una proroga di altri sei. La famiglia segue il procedimento attraverso il proprio legale. “Il nostro avvocato sta seguendo la vicenda e ci informa passo dopo passo – conclude Antonio – quindi resteremo aggiornati su tutti gli sviluppi”.

(foto: Antonio Colletti)

23092026