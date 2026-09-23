Politica

SARONNO – Anche Azione Saronno ha partecipato lo scorso fine settimana alla mobilitazione promossa in città a sostegno della proposta di legge regionale di iniziativa popolare sui trasporti pubblici e sui diritti dei pendolari. L’appuntamento si è tenuto domenica in piazza Libertà, dove il comitato promotore di “Lombardia Si Muove” ha organizzato un banchetto per la raccolta delle firme.

All’iniziativa hanno aderito diverse realtà politiche e civiche del territorio e, tra queste, anche Azione. Al banchetto hanno firmato Silvio Barosso e Ambrogio Mantegazza, componenti del direttivo cittadino del partito. «Una testimonianza di un impegno che Azione porta avanti a Saronno e in tutta la Lombardia da anni», sottolineano dal gruppo cittadino, ribadendo l’attenzione per una problematica particolarmente sentita in una città come Saronno, importante nodo della rete ferroviaria e dalla quale ogni giorno moltissimi pendolari si spostano per ragioni di lavoro e di studio.

Al centro della raccolta firme c’è una proposta di legge regionale che punta a introdurre una serie di misure a tutela degli utenti del trasporto pubblico. In particolare vengono richieste maggiore trasparenza sui dati relativi al servizio, controlli indipendenti, rimborsi automatici in caso di disservizi e un coinvolgimento stabile degli utenti nelle questioni che riguardano il trasporto ferroviario.

La proposta pone inoltre l’attenzione sulle tratte meno servite e prevede la possibilità di sperimentare gare pilota con l’obiettivo di migliorare il servizio, senza mettere in discussione la natura pubblica del trasporto ferroviario.

«Siamo al fianco dei pendolari – è la posizione espressa da Azione Saronno – perché la mobilità è un diritto e la qualità del trasporto pubblico è una responsabilità della Regione». La raccolta firme saronnese si inserisce nella più ampia campagna portata avanti in Lombardia dal comitato “Lombardia Si Muove”, con l’obiettivo di portare la proposta di legge all’attenzione del Consiglio regionale.

23092026