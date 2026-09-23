Calcio

ROVELLASCA – Oggi serata di Coppa Italia per le formazioni locali impegnate nella categoria Promozione. Colpo esterno del Ceriano Laghetto, che ha superato 2-1 il Rovellasca 1910 con il gol decisivo arrivato proprio al 90′, mentre a Cesate lo Sc United ha battuto 2-0 la Base 96 Seveso.

Ceriano, vittoria al fotofinish

Nel girone 30 successo prezioso del Ceriano sul campo del Rovellasca. Gli ospiti hanno sbloccato la partita al 27′ del primo tempo con Ruggeri, andando al riposo avanti 1-0.

La risposta dei comaschi è arrivata al 15′ della ripresa, quando Gebbia ha trasformato un calcio di rigore riportando il risultato in equilibrio. Quando il pareggio sembrava ormai destinato a resistere sino al triplice fischio, al 90′ è arrivata la zampata di Bozzolan, che ha firmato il definitivo 1-2 per il Ceriano.

Nel primo incontro del triangolare il Meda aveva battuto 1-0 il Rovellasca. Tutto si deciderà dunque mercoledì 7 ottobre con Ceriano-Meda: soltanto la prima classificata del girone accederà al turno successivo.

Sc United, 2-0 alla Base 96

Nel girone 31, sul campo di Cesate, lo Sc United ha superato 2-0 la Base 96 Seveso.

I padroni di casa sono passati in vantaggio al 10′ del primo tempo grazie al calcio di rigore trasformato da Campi. Il raddoppio è arrivato al 15′ della ripresa con Galiandro, che ha messo al sicuro il successo dello United.

Il risultato riapre completamente i giochi nel triangolare: nella prima giornata l’Universal Solaro aveva infatti battuto 1-0 lo SC United. L’ultimo appuntamento sarà mercoledì 7 ottobre, Base 96 Seveso-Universal Solaro, gara che definirà la classifica finale e la formazione qualificata al turno successivo.

(foto Francesca D’Amadio: Sc United, un giocatore in azione)

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