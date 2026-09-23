Calcio, mercoledì di Coppa Lombardia: in campo Cogliatese, Misinto, Dal Pozzo ed Equipe Garibaldi
23 Settembre 2026
SARONNO – Mercoledì sera dedicato alla Coppa Lombardia di Seconda categoria, con diverse formazioni del territorio impegnate nella fase a gironi. La formula prevede raggruppamenti da tre squadre e soltanto la prima classificata accederà al turno successivo.
Tutte le gare che interessano le formazioni locali sono previste alle 20. Nel girone 68 la Cogliatese riceverà l’Amor Sportiva, con i padroni di casa che arrivano all’appuntamento dopo il successo per 3-2 contro il San Vittore Olona nella precedente gara del raggruppamento.
Nel girone 67 toccherà al Cgds Misinto, impegnato sul campo dell’Atletico Fc. Quest’ultimo aveva perso nettamente il primo incontro del triangolare, 4-0 contro la Virtus Cantalupo.
Riflettori accesi anche a Uboldo per il girone 74, dove la Pro Juventute affronterà la Frazione calcistica Dal Pozzo. Gli uboldesi partono dai tre punti conquistati con il 2-0 sul campo del San Giuseppe Arese.
Infine appuntamento a Saronno per il girone 69: l’Equipe Garibaldi ospiterà il Busto 81. Nella prima partita del raggruppamento i saronnesi erano stati battuti 3-2 dalla Gerenzanese.
Il programma di mercoledì
Coppa Lombardia Seconda categoria
- Girone 67, ore 20: Atletico Fc-Cgds Misinto. Prima gara: Virtus Cantalupo-Atletico Fc 4-0.
- Girone 68, ore 20: Cogliatese-Amor Sportiva. Prima gara: Cogliatese-San Vittore Olona 3-2.
- Girone 69, ore 20, a Saronno: Equipe Garibaldi-Busto 81. Prima gara: Gerenzanese-Equipe Garibaldi 3-2.
- Girone 74, ore 20, a Uboldo: Pro Juventute-Frazione calcistica Dal Pozzo. Prima gara: San Giuseppe Arese-Pro Juventute 0-2.
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