Calcio

SARONNO – Cinque gol sul campo della Juventus Next Gen e un successo che porta l’AlbinoLeffe di Marco Zaffaroni a quota 8 punti. È stata decisamente positiva la sesta giornata del girone A di Serie C per l’allenatore saronnese, che ha visto la propria squadra imporsi 5-3 al termine di una partita ricchissima di reti.

L’AlbinoLeffe ha indirizzato l’incontro già nel primo tempo. Al 6′ Mandelli ha firmato il vantaggio, quindi è salito in cattedra Simone Sassi, ex Varesina, autore della doppietta del 12′ e del 22′ che ha consentito agli ospiti di andare all’intervallo avanti 3-0.

Nella ripresa, al 9′, Gusu ha realizzato anche lo 0-4. La Juventus Next Gen ha provato a riaprire la partita con la doppietta di Guerra, a segno al 21′ e al 32′, ma al 45′ un altro ex Varesina, Giacomo Sali, ha trovato il quinto gol dell’AlbinoLeffe. Al 51′ Leone ha infine fissato il risultato sul definitivo 3-5.

Un successo importante per la formazione guidata da Zaffaroni, che dopo sei giornate si è portata a 8 punti, nel folto gruppo alle spalle delle prime della classe. In vetta ha proseguito la marcia perfetta il Cittadella, arrivato alla sesta vittoria consecutiva e a quota 18; alle sue spalle l’Union Brescia, che ha travolto 4-0 l’Alcione Milano a Seregno, è rimasto a quattro lunghezze.

Risultati e marcatori

Juventus Next Gen-AlbinoLeffe 3-5 – pt 6′ Mandelli (A), 12′ Sassi (A), 22′ Sassi (A); st 9′ Gusu (A), 21′ Guerra (J), 32′ Guerra (J), 45′ Sali (A), 51′ Leone (J).

Novara-Carpi 2-2 – pt 1′ Donadio (N), 36′ Casarini (C); st 6′ rig. Casarini (C), 45′ Da Graça (N).

Ospitaletto-Cittadella 0-1 – st 18′ Frisenna.

Arzignano Valchiampo-Renate 2-1 – st 6′ Ngock Italeng (R), 15′ Nanni (A), 40′ Moretti (A).

Alcione Milano-Union Brescia 0-4 – pt 3′ aut. Galli, 10′ Crespi, 45′ Rizzo Pinna; st 25′ Zennaro.

Folgore Caratese-Giana Erminio 1-1 – pt 41′ Spalluto (F); st 36′ Ballabio (G).

Lecco-Pergolettese 0-0.

Dolomiti Bellunesi-Lumezzane 1-2 – pt 21′ Kowalski (D), 36′ Ebone (L); st 43′ Anatriello (L).

Trento-Pro Vercelli 4-0 – pt 1′ Molina, 45′ Ladisa; st 9′ Dalmonte, 25′ Aucelli.

Treviso-Desenzano 0-0.

Classifica

Cittadella 18 punti, Union Brescia 14, Trento 12, Ospitaletto 11, Arzignano Valchiampo 10, Treviso, Dolomiti Bellunesi e Alcione Milano 9, AlbinoLeffe, Lecco e Lumezzane 8, Novara, Carpi, Desenzano e Pergolettese 6, Pro Vercelli e Juventus Next Gen 5, Folgore Caratese 3, Giana Erminio e Renate 2.

23092026