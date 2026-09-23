Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Un rinforzo di grande esperienza per la Caronnese. La società rossoblù ha ufficializzato l’ingaggio di Federico Furlan, esterno offensivo classe 1990 con alle spalle una lunga carriera nei professionisti e numerose presenze fra serie B e serie C. Ala ed esterno sinistro di piede destro, Furlan è cresciuto nel settore giovanile del Milan e porta a Caronno Pertusella un curriculum decisamente importante per il campionato di Eccellenza. La parte più significativa della sua carriera è legata alla Ternana, con la quale ha totalizzato 160 presenze e 16 reti tra serie B e C.

Nel corso degli anni ha vestito anche le maglie di Bari, Brescia, Monza, Bassano, Triestina e Latina, oltre ad avere fatto parte della rosa della Sampdoria in serie A. Più recentemente è sceso in serie D, giocando con Varese e Cjarlins Muzane, mentre nell’ultima stagione ha militato in Eccellenza con il Magenta, totalizzando 35 presenze e 6 gol. Nel suo palmarès figurano inoltre due campionati e due Supercoppe.

Con Furlan la Caronnese aggiunge dunque qualità ed esperienza a un organico che ha già mostrato le proprie potenzialità in questo avvio di stagione. Alla prima giornata di Eccellenza i rossoblù avevano travolto 4-0 il Fbc Saronno, con la tripletta di Youns El Hilali e la rete di Fogal, offrendo una prestazione praticamente perfetta nel derby.

I saronnesi si erano però presi la rivincita pochi giorni più tardi in Coppa Italia, imponendosi 4-2 a Caronno Pertusella in una gara nella quale il Saronno giocava formalmente in casa per l’indisponibilità del proprio campo. Per la Caronnese erano andati a segno Pliscovaz e Furlan su rigore.

L’arrivo di Federico Furlan – omonimo del giocatore già presente nell’organico rossoblù – rappresenta adesso un ulteriore innesto a disposizione dell’allenatore Andrea Tomasoni. «Con il suo arrivo, la Caronnese rinforza in modo significativo il proprio organico», sottolinea la società, indicando apertamente «l’auspicio e l’ambizione di raggiungere insieme traguardi e obiettivi di primissimo piano nel campionato di Eccellenza».

23092026