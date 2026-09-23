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CASTIGLIONE OLONA – Si è conclusa domenica 20 settembre la quarta edizione di Hamlet Synthesized – Festival di Musica Elettronica, che ha portato nel cuore del borgo di Castiglione Olona una giornata dedicata alla musica elettronica, alla sperimentazione e alla scoperta di nuovi suoni.

Per tutta la giornata il borgo ha fatto da cornice a un programma caratterizzato da musica, strumenti, incontri e performance, offrendo ai partecipanti l’occasione di conoscere nuove sonorità e vivere un momento di condivisione all’insegna della musica contemporanea.

L’edizione si è chiusa con i ringraziamenti rivolti agli organizzatori, agli artisti, ai musicisti, ai tecnici, ai collaboratori e a tutti i partecipanti che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.

Anche quest’anno Hamlet Synthesized ha proposto l’incontro tra storia, cultura e musica contemporanea, portando nel borgo di Castiglione Olona un’atmosfera particolare e trasformando i suoi spazi in un luogo di incontro e sperimentazione musicale.

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