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SARONNO – Sessanta chilometri in bicicletta fra boschi, sterrati e piste ciclabili, partendo da Saronno per raggiungere la Valle Olona e poi tornare in città. Domenica 11 ottobre debutta la “RideOlona”, pedalata non competitiva inserita nel programma di “120 Foglie Morte”. L’iniziativa è organizzata da Helios Asd e Sc Pedale Saronnese con il supporto di #VareseDoYouBike? e il patrocinio del Comune di Saronno.

Partenza dall’ex Isotta Fraschini

Il punto di partenza e arrivo sarà l’area ex Isotta Fraschini di via Milano 7 a Saronno, dove sarà allestita anche l’anteprima della mostra “120 Foglie Morte”. Le partenze saranno possibili dalle 8.30 in avanti, senza uno start collettivo: ciascun partecipante potrà iniziare il percorso autonomamente, seguendo la traccia fornita dagli organizzatori e rispettando, sotto la propria responsabilità, il codice della strada.

Il tracciato, di circa 60 chilometri, è stato pensato soprattutto per gravel e mountain bike, ma potrà essere affrontato anche con biciclette da corsa o di altro tipo, purché equipaggiate con pneumatici adatti ai fondi previsti. Il percorso è quasi interamente pianeggiante e gli organizzatori stimano fra 4 e 5 ore il tempo necessario per completarlo, soste ai ristori comprese.

Da Saronno alla Valle Olona e ritorno

Da Saronno i partecipanti raggiungeranno il Parco degli Aironi di Gerenzano, passando dalle cascine Girola, del Soccorso e Inglesina. Si proseguirà nei boschi in direzione di Cislago, dove è prevista una prima sosta al santuario di Santa Maria della Neve.

Il percorso continuerà prevalentemente fra boschi e strade con traffico automobilistico molto ridotto sino alla zona di Cairate, da dove si scenderà in Valle Olona. Qui inizierà il tratto sulla ciclabile della valle sino all’Approdo dei Calimali di Fagnano Olona, sede del ristoro di metà percorso.

Da Fagnano si continuerà sulla ciclabile sino a Castellanza. Il tracciato attraverserà quindi la zona urbana utilizzando percorsi riservati alle biciclette e raggiungerà il castello di Legnano. Da qui si tornerà lungo l’Olona sino al canale Villoresi, seguendo poi la ciclabile verso Caronno Pertusella. L’ultimo tratto riporterà i partecipanti a Saronno attraverso i percorsi del Parco Lura.

Pranzo all’arrivo e collegamenti

Nell’area di partenza e arrivo sarà disponibile uno spazio food & beverage, aperto a tutti, dove sarà possibile pranzare o fermarsi per bere qualcosa. Nelle vicinanze dell’ex Isotta Fraschini sono inoltre presenti parcheggi gratuiti e a pagamento; per chi arriverà in treno, la stazione ferroviaria dista circa tre minuti in bicicletta.

«La nostra società sportiva opera da anni sul territorio, coinvolgendo soprattutto amatori che hanno voglia di pedalare anche in maniera non competitiva – spiega Stefano Moneta, presidente di Helios Asd – Abbiamo quindi messo volentieri a disposizione di questo nuovo progetto la nostra esperienza nell’organizzazione di eventi ciclistici».

Per Andrea Busnelli, presidente di Confcommercio Saronno e coinvolto nell’iniziativa anche come Fondazione Varese Welcome, «con la RideOlona si va a concretizzare un’iniziativa pienamente in linea con il progetto #VareseDoYouBike?, che si propone di valorizzare il cicloturismo nella provincia di Varese».

Iscrizioni: costi e scadenze

L’iscrizione online costa 10 euro ed è disponibile sul sito RideOlona. Sarà possibile iscriversi anche sabato 10 ottobre in piazza Libertà a Saronno, al costo di 12 euro, oppure direttamente domenica 11 ottobre fino alle 8.30, al costo di 15 euro.

Ai primi 100 iscritti sarà regalata una maglietta celebrativa della prima edizione, realizzata con il contributo del Comune di Saronno.

La RideOlona rappresenta il primo evento cicloturistico aperto a tutti con partenza da Saronno e sarà uno degli appuntamenti del più ampio programma di “120 Foglie Morte”. Il calendario completo della manifestazione è disponibile sul sito 120 Foglie Morte.

230092026