Cronaca

COGLIATE – Una chiesa gremita, tantissime persone e una comunità che ha voluto stringersi attorno ai familiari per l’ultimo saluto ad Antonio “Tony” Di Saverio, scomparso improvvisamente a 56 anni. I funerali si sono svolti questa mattina, dalle 11, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore, in piazza della Chiesa, nel centro di Cogliate. Il tempio sacro si è riempito di amici, conoscenti e cittadini che avevano incrociato Antonio nel corso degli anni e che non hanno voluto mancare all’ultimo saluto. Una partecipazione che ha testimoniato, ancora una volta, quanto Di Saverio fosse conosciuto e benvoluto.

A dare voce al dolore di questi giorni è stata sui social la compagna Carla, che ha voluto ringraziare tutti per la straordinaria vicinanza ricevuta. “Sono giorni terribili per me. Decine e decine di messaggi, chiamate e WhatsApp. Sapevo chi era Antonio, ma leggervi mi ha fatto capire che donna fortunata sono stata. Mi ha reso orgogliosa di essere la compagna di un uomo del genere”.

Parole commosse anche nel ricordare una frase pronunciata dal figlio: “Oggi mio figlio mi ha detto: Tony era un angelo… secondo me era scappato e Lui se lo è ripreso”. E Carla ha aggiunto: “Noi tutti lo abbiamo amato immensamente. Alla mia famiglia mancherà un pezzo insostituibile”.

Dopo l’ultimo saluto di Cogliate, inizierà il viaggio verso il luogo dove Antonio riposerà. “Domani lo accompagnerò a Roma e poi a Frosolone, in provincia di Isernia, dove riposerà con la sua mamma”, ha spiegato la compagna. Infine il ringraziamento rivolto all’intera comunità: “Grazie immensamente per il bene che avete dimostrato e voluto al mio pezzo di cuore. Anche voi siete persone speciali. Grazie Cogliate e cogliatesi”.

23092026