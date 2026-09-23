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SARONNO – La tragedia di Alessio Colletti arriva sui banchi del Senato e diventa il punto di partenza per una proposta destinata a rafforzare i controlli sulla sicurezza dei luna park. La senatrice Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva a Palazzo Madama, ha infatti presentato un disegno di legge nato anche dal confronto con la famiglia del quindicenne saronnese morto a Spotorno.

Il caso di Alessio – Il ragazzo, giovane calciatore dell’Amor sportiva, il 16 luglio era rimasto folgorato mentre giocava al Calciometro nell’area del luna park della località ligure, dove si trovava in vacanza. La vicenda ha aperto interrogativi sulle condizioni di sicurezza delle attrazioni e sulle verifiche effettuate prima della loro apertura al pubblico. L’inchiesta della Procura di Savona prosegue per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La proposta della senatrice – Il disegno di legge punta a intervenire sulle norme e sui controlli riguardanti le attrazioni dei parchi divertimento itineranti e, più in generale, le attività dello spettacolo viaggiante. Una particolare attenzione viene riservata alle attrezzature che necessitano di energia elettrica, prevedendo verifiche più stringenti sulla sicurezza delle strutture e degli impianti.

Il provvedimento ipotizza anche un maggiore coinvolgimento di Regioni e Comuni. Le Regioni, in particolare, dovrebbero verificare la documentazione trasmessa dagli enti locali nell’ambito delle procedure per la concessione del suolo pubblico destinato a spettacoli e intrattenimenti. L’obiettivo è creare un collegamento più stretto fra l’autorizzazione all’utilizzo degli spazi e le verifiche tecniche sulle attrazioni installate.

L’impegno della famiglia – L’iniziativa politica raccoglie anche l’appello del padre di Alessio, Antonio Colletti, impegnato affinché dalla tragedia del figlio possano nascere misure capaci di impedire il ripetersi di episodi analoghi. Paita ha confermato di essere in contatto con lui e ha auspicato che sul disegno di legge possa esserci la più ampia convergenza possibile fra i gruppi parlamentari.

(foto: il luna park di Spotorno dove è avvenuta la tragedia)

23092026