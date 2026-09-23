Cronaca

GERENZANO – Due furti nei box dello stesso condominio nel giro di appena due giorni e, più in generale, una situazione serale e notturna che suscita crescente preoccupazione fra chi abita nei pressi della stazione ferroviaria di Gerenzano-Turate. La segnalazione arriva da un residente della zona. A preoccupare nell’immediato sono soprattutto i due episodi avvenuti la scorsa settimana. Secondo quanto riferito dal lettore, un box del condominio sarebbe stato preso di mira nella serata di giovedì e un secondo nella serata di sabato.

«Due episodi così ravvicinati stanno inevitabilmente aumentando la preoccupazione dei residenti – racconta – Non si tratta soltanto del danno economico subito da chi ha trovato il proprio box violato, ma della sensazione sempre più forte che anche gli spazi condominiali e le pertinenze delle abitazioni non siano più luoghi realmente sicuri».

Dopo il coprifuoco, i problemi si sarebbero spostati verso la stazione

Ma la questione sollevata non riguarda soltanto i furti. Secondo la percezione di chi vive nel quartiere, dopo l’introduzione del coprifuoco in piazza Mercato una parte delle presenze e dei problemi serali si sarebbe spostata verso il grande parcheggio vicino alla stazione.

Si tratta, è bene precisarlo, della testimonianza e della valutazione dei residenti, non di una correlazione al momento accertata. Nella zona del parcheggio vengono comunque segnalati schiamazzi e presenze notturne che provocherebbero disagi agli abitanti dei condomini circostanti.

«Il problema non è soltanto il singolo furto o il singolo episodio di maleducazione – sottolinea il lettore – È la percezione complessiva di un quartiere nel quale, soprattutto nelle ore serali e notturne, sicurezza, tranquillità e decoro sembrano essere diventati problemi sempre più difficili da garantire».

Le segnalazioni sul degrado

A completare il quadro ci sono episodi di inciviltà che interesserebbero direttamente anche le proprietà private. Il residente riferisce infatti di persone che nelle ore notturne utilizzerebbero le ringhiere dei giardini condominiali per urinare, lasciando sporcizia a pochi metri dalle abitazioni.

Da qui la richiesta di una maggiore attenzione per l’area della stazione e, soprattutto, di capire quale sia l’effettiva situazione sotto il profilo della sicurezza. Il residente chiede infatti se Amministrazione comunale e forze dell’ordine siano a conoscenza dei problemi segnalati e se sia possibile avere un quadro degli episodi, in particolare dei furti, avvenuti recentemente nella zona.

Una richiesta che nasce dal timore che la situazione possa ulteriormente peggiorare e dalla volontà di richiamare l’attenzione su un’area particolarmente frequentata del paese, soprattutto per la presenza della stazione ferroviaria e del grande parcheggio utilizzato quotidianamente anche dai pendolari.

(foto: polizia locale alla stazione ferroviaria di Gerenzano Turate)

23092026