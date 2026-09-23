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SARONNO – Saranno I Legnanesi ad aprire la stagione teatrale del Giuditta Pasta di Saronno con un doppio appuntamento dedicato alla grande tradizione della comicità lombarda. La storica compagnia porterà sul palco “Promessa d’amore”, sabato 26 settembre alle 20.45 e domenica 27 settembre alle 16.

Da oltre 75 anni Teresa, Mabilia e Giovanni accompagnano generazioni di spettatori. Nati nel 1949 dalla creatività di Felice Musazzi, I Legnanesi rappresentano la compagnia di teatro popolare più longeva d’Italia e continuano a portare nei principali teatri uno stile che mescola dialetto e italiano, satira di costume, dinamiche familiari e comicità.

A vestire i panni dei tre protagonisti saranno ancora Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Italo Giglioli.

E se Teresa e Giovanni non fossero mai stati sposati?

È proprio da questa domanda che prende il via “Promessa d’amore”. Una semplice pratica comunale e un errore nelle scartoffie fanno emergere una notizia potenzialmente sconvolgente: Teresa e Giovanni potrebbero non essere mai stati realmente sposati.

Quarant’anni di matrimonio vengono così improvvisamente messi in discussione, scatenando nel celebre cortile della famiglia Colombo una successione di equivoci e colpi di scena.

Dietro alle risate trova spazio anche un omaggio ad Alessandro Manzoni e alla sua capacità di raccontare sentimenti e contraddizioni dell’animo umano, partendo dall’idea che il cuore sia davvero un “guazzabuglio”.

“Promessa d’amore” è la versione in prosa del successo “I Promossi Sposi”: storia, personaggi e tempi comici restano quelli dello spettacolo originale, concentrando però l’attenzione sulla recitazione e sui dialoghi fra i protagonisti.

La regia è di Antonio Provasio, i testi di Mitia Del Brocco, mentre scene, costumi e musiche sono firmati da Enrico Dalceri. La produzione è di Chi.Te.Ma e lo spettacolo è programmato in collaborazione con MyNinaSpettacoli.

Due spettacoli al Giuditta Pasta

Il ritorno dei Legnanesi a Saronno rappresenta ormai un appuntamento consolidato per un pubblico che attraversa diverse generazioni. Per due giorni il Teatro Giuditta Pasta si trasformerà dunque ancora una volta nel cortile della famiglia Colombo.

La prima replica è prevista sabato 26 settembre 2026 alle 20.45, la seconda domenica 27 settembre alle 16.

I biglietti costano 42 euro. La biglietteria del teatro è aperta mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili il numero 0296702127, il contatto WhatsApp 3286673487, l’indirizzo email [email protected] e il sito del Teatro Giuditta Pasta.

23092026