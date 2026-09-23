SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, martedì 22 settembre, ci sono l’inaugurazione della nuova palestra di Caronno Pertusella, il furto ai danni di un’anziana a Cesate, il ricordo di Antonio Di Saverio e la scomparsa del dottor Domenico Accardo.

A Caronno Pertusella è stata inaugurata la nuova palestra, con il taglio del nastro che ha segnato l’apertura ufficiale della struttura. Un nuovo spazio dedicato allo sport e alle attività della comunità, al centro della cerimonia alla quale hanno partecipato amministratori e cittadini.

A Cesate una donna anziana si è trovata invece la casa devastata dopo l’incursione dei ladri. I malviventi hanno rovistato nelle stanze e lasciato l’abitazione sottosopra. Dopo quanto accaduto, la donna ha raccontato di avere paura di tornare a vivere nella propria casa.

A Caronno Pertusella continua il dolore per la morte di Antonio Di Saverio, il 56enne di Origgio deceduto dopo il grave incidente sulla Varesina. La compagna Carla ha ricordato l’affetto dimostrato da tante persone: «Sapevo che tanti gli volevano bene, ma non immaginavo così tanti», ha raccontato, sottolineando la grande partecipazione al lutto.

Infine, Saronno ha salutato con cordoglio il dottor Domenico Accardo, la cui scomparsa ha suscitato profondo dolore tra quanti lo conoscevano. Il medico è stato ricordato per la sua attività professionale e per il legame costruito negli anni con la città e i suoi abitanti.