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SARONNO – I lavori di riqualificazione dell’Itc Gino Zappa di via Grandi sono entrati nella fase operativa e, insieme al cantiere, emergono nuovi problemi organizzativi. A segnalarli sono alcuni docenti dell’istituto, che nelle ultime ore hanno evidenziato in particolare la questione dei parcheggi e quella degli spazi necessari per garantire lo svolgimento delle lezioni durante gli interventi. La novità di queste ore riguarda la sosta. All’arrivo a scuola, riferiscono gli insegnanti, sono comparsi i divieti di parcheggio lungo la strada. A questo si aggiunge l’impossibilità per i docenti di lasciare le proprie vetture all’interno dell’area scolastica, che deve essere mantenuta libera per consentire l’ingresso e le manovre dei camion e dei mezzi impegnati nel cantiere.

«Oggi si arriva a scuola e, con sorpresa, troviamo il divieto di parcheggio su strada. I docenti non potranno parcheggiare nemmeno all’interno per permettere ai camion di entrare», è la segnalazione arrivata dallo Zappa. Gli insegnanti ricordano inoltre che la questione della sosta era già stata posta all’attenzione dell’Amministrazione comunale e lamentano di non avere ancora indicazioni su possibili soluzioni alternative.

Ma la preoccupazione maggiore resta quella degli spazi per gli studenti. «Non sappiamo ancora dove mandare le classi», sottolineano i docenti, tornando su una problematica che aveva accompagnato le settimane precedenti all’avvio dell’anno scolastico. Nella segnalazione viene chiamata in causa anche la sindaca Ilaria Pagani, che aveva partecipato al tavolo di lavoro in Provincia: secondo gli insegnanti, dopo quell’incontro non sarebbero arrivati gli aggiornamenti e le risposte attese.

Il tema organizzativo era già stato al centro del confronto all’interno dell’istituto. L’11 settembre il Consiglio d’istituto aveva approvato l’organizzazione provvisoria delle lezioni sino al 2 ottobre, precisando però che non si trattava di una soluzione definitiva e riconoscendo i possibili disagi per studenti e famiglie. Era stato inoltre stabilito che il Consiglio sarebbe stato nuovamente coinvolto prima di quella scadenza per definire l’organizzazione successiva. Per biciclette e motocicli era già stato necessario individuare un nuovo spazio, proprio perché parte dell’area scolastica non è utilizzabile a causa del cantiere.

Un intervento da oltre 6 milioni di euro

Alla base dei disagi c’è comunque un intervento di grande rilievo per il futuro dello Zappa. La Provincia di Varese ha ottenuto, attraverso il bando regionale Energy4Schools, un finanziamento per una riqualificazione del complesso scolastico del valore complessivo di 6.329.479,77 euro, coperto per il 97 per cento da fondi regionali.

Il progetto interessa l’intero complesso, ad eccezione della palestra, e punta soprattutto sull’efficientamento energetico e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono previsti, tra l’altro, un nuovo impianto fotovoltaico, ventilazione meccanica controllata e climatizzata, cappotto termico, sostituzione di infissi, sistemi intelligenti per la regolazione del riscaldamento e una parziale ridistribuzione degli spazi interni. Il progetto comprende anche smart metering, gestione centralizzata degli impianti e domotica per l’illuminazione.

Un intervento dunque destinato a trasformare profondamente la scuola, ma che deve ora convivere con la normale attività didattica. Ed è proprio sulla gestione di questa fase di transizione che si concentrano le richieste dei docenti: trovare rapidamente una soluzione sia per le classi interessate dal cantiere sia per i problemi quotidiani, a partire dai parcheggi, che stanno emergendo con l’effettivo avvio dei lavori.

23092026