Lazzate

LAZZATE – Dopo il successo del Festival del vino dello scorso settimana, dal 24 al 27 settembre torna a Lazzate l’appuntamento con la Sagra della patata, giunta quest’anno alla 21esima edizione.

Da giovedì sera fino a tutta la giornata di domenica tante le iniziative in programma. Sotto la maxi tensostruttura da oltre 1000 metri quadri, si potranno gustare i piatti della tradizione tra cui quelli a base di patata come gnocchi, pùlenta de pòmm, frico e altre prelibatezze, fino a chiudere con il Pan del Volta come dessert. Sabato e domenica, si affiancheranno alla sagra anche i Mercatini d’autunno con le bancarelle di prodotti stagionali.

L’apertura dell’evento, giovedì 24 è affidata all’esibizione del Dj Christian Boselli, con dj set e musica dal vivo. Venerdì sera in scena Spicegirls cover band. Sabato 25 sul palco ci sarà l’atteso ritorno dei The Funky Machine, mentre domenica sera ci sarà la tribute band di Bon Jovi.

Sabato e domenica il maxi ristorante coperto in piazza, con servizio al tavolo e prenotazione rapida, sarà operativo anche per pranzo, mentre per tutta la giornata saranno aperti anche i Mercatini d’autunno, con espositori da tutta la Lombardia nelle tradizionali casette in legno che proporranno prodotti tipici, dai salumi ai formaggi, dai vini ai liquori, passando per gli oggetti artigianali, accessori e attrezzature, idee regalo, composizioni, curiosità.

In Casa Volta, sabato e domenica dalle 10 alle 19 sarà visitabile la mostra “Forme di gioia” con le bambole di cartapesta di Bice Moltrasio. Come sempre, anche per la Sagra della patata, è possibile prenotare in anticipo il posto a tavola, collegandosi al nuovo sito www.sagradellapatata.it.

Sarà comunque sempre possibile presentarsi direttamente alla festa senza prenotazione e tutti avranno la possibilità di accomodarsi.

“Dopo l’enorme successo registrato dal Festival del vino, che ha ulteriormente aumentato il livello di qualità, ora siamo pronti a ripeterci con la Sagra della patata, che nelle 20 edizioni precedenti è cresciuta costantemente fino a diventare un appuntamento tradizionale per la promozione dei prodotti tipici e della cucina del territorio lombardo – commenta il sindaco Andrea Monti – Anche in questa occasione potremo contare sul preziosissimo supporto dei volontari delle nostre associazioni che ringrazio per l’impegno con il quale trasformano i nostri eventi in grandi successi”.

23092026