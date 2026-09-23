Cronaca

SARONNO – Mattinata movimentata oggi alla stazione centrale di piazza Cadorna, dove non è passata inosservata la presenza di diversi mezzi di soccorso. Nel giro di poco più di mezz’ora si sono infatti resi necessari due distinti interventi per altrettante persone colte da malore.

Il primo allarme è scattato alle 7.15 nell’area della stazione ferroviaria. A necessitare di assistenza è stato un uomo di 61 anni per un malore. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. Dopo le prime cure, il 61enne è stato trasportato all’ospedale di Legnano, in condizioni comunque non gravi.

Poco più tardi, alle 7.45, una seconda richiesta di intervento è giunta dalla stessa zona di piazza Cadorna. Anche in questo caso si è trattato di un malore, questa volta riguardante un uomo di 32 anni. Per il secondo episodio sono stati mobilitati un mezzo di soccorso della Croce Rossa di Misinto e l’auto-infermieristica; anche in questo caso il paziente non sarebbe comunque in gravi condizioni. Due episodi distinti e ravvicinati che spiegano dunque l’insolita presenza di ambulanze e mezzi sanitari notata questa mattina da pendolari e passanti nella zona della stazione centrale saronnese.

23092026