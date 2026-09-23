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SARONNO – Mercoledì 23 settembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà in prevalenza soleggiata, anche se al mattino potranno presentarsi nubi sparse. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra i 17°C della minima e i 23°C della massima. I venti saranno deboli da Est al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il tempo tenderà a migliorare rapidamente nel corso della mattinata, con un progressivo aumento delle schiarite. Dal pomeriggio il cielo sarà quindi in prevalenza sereno o poco nuvoloso in gran parte del territorio. La situazione resterà asciutta, mentre qualche nuovo annuvolamento potrà comparire in serata sulle Alpi Retiche.

In Lombardia la pressione tornerà ad aumentare, favorendo il diradamento della nuvolosità. Sulle basse pianure occidentali il cielo sarà inizialmente molto nuvoloso o coperto, ma le schiarite arriveranno già dalla tarda mattinata. Basse pianure orientali, pedemontane, alte pianure e Prealpi occidentali vedranno invece una giornata generalmente poco nuvolosa, con qualche nube al mattino. Sulle Prealpi orientali il miglioramento sarà più evidente dal tardo pomeriggio, mentre sulle Orobie resteranno maggiori addensamenti anche nella seconda parte della giornata. Sulle Alpi Retiche il cielo si rasserenerà rapidamente, prima di un nuovo aumento delle nubi in serata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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