Cogliate

ORIGGIO – Due comunità unite nel dolore per la morte di Antonio Di Saverio, 56 anni, vittima dell’incidente stradale avvenuto domenica scorsa a Caronno Pertusella. Di Saverio abitava a Origgio, in via Roma, da una decina d’anni, mentre a Cogliate aveva la propria officina ed era molto conosciuto.

A ricordarlo sono in queste ore soprattutto amici, clienti e conoscenti. La compagna Carla lo descrive come una persona “amata e benvoluta da tutti”, sempre sorridente, cordiale e disponibile con chiunque avesse bisogno. Un uomo che non esitava ad aiutare anche professionalmente chi si trovava in difficoltà.

La tragedia si era consumata domenica a Caronno Pertusella, all’incrocio tra viale Cinque Giornate e via Lainate, dove si era verificato il violento incidente. La dinamica e le responsabilità sono ancora in fase di accertamento: delle verifiche si sono occupati i carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze. Le condizioni del 56enne erano apparse subito disperate. Sul posto erano intervenuti i soccorritori della Croce Azzurra e Di Saverio era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove era poi deceduto per i numerosi traumi riportati.

I funerali sono previsti oggi a Cogliate, dove Di Saverio aveva trascorso gran parte della propria vita lavorativa. Il rosario sarà recitato alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore, mentre le esequie saranno celebrate a seguire.

23092029