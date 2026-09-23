Rovello Porro, l’ex Consorzio Agrario verso la riqualificazione: in arrivo un parcheggio da 60 posti
23 Settembre 2026
ROVELLO PORRO – L’area dell’ex Consorzio Agrario di Rovello Porro si prepara a cambiare volto. Il 18 agosto l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’area, dove sorgerà un nuovo parcheggio pubblico con 60 posti auto a servizio della cittadinanza. Una parte dello spazio sarà invece destinata ad attività commerciali. Il progetto rappresenta l’ultimo passaggio di un percorso iniziato nel 2022 e che ha portato prima alla messa in sicurezza dell’area e poi all’acquisizione dell’immobile da parte del Comune.
La rimozione dell’amianto e l’acquisizione dell’immobile
Il primo intervento risale al giugno 2022, poco dopo l’insediamento dell’Amministrazione. In quell’occasione il Comune è intervenuto nei confronti della proprietà ottenendo la rimozione, a sue spese, dell’amianto presente sulla copertura dell’immobile. Il 7 dicembre 2023 è arrivato un passaggio decisivo: completate le procedure necessarie, il Comune di Rovello Porro ha acquisito l’ex Consorzio Agrario, rendendo possibile procedere con le operazioni di demolizione. La fase successiva ha richiesto tempi più lunghi, in particolare per l’attesa del parere della Soprintendenza sulla possibilità di abbattere lo stabile. Una volta ottenuto il parere favorevole, è stato approvato il progetto esecutivo di demolizione ed è stata individuata l’impresa aggiudicataria.
Il nuovo progetto per l’area
Conclusa la demolizione, l’Amministrazione ha scelto di destinare una parte dell’area a parcheggio pubblico e una parte a spazio commerciale, con l’obiettivo di dare una nuova funzione a uno spazio per anni segnato da degrado e abbandono. Un ulteriore passaggio è arrivato il 25 giugno 2026, quando l’Amministrazione ha approvato la bozza del contratto di comodato d’uso gratuito con Ferrovienord Spa, proprietaria di una porzione dell’area. Il contratto è ora in fase di sottoscrizione. Il 18 agosto è quindi arrivata l’approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione. Successivamente si è svolta la gara per l’affidamento dei lavori, che ha portato all’individuazione dell’impresa aggiudicataria tra quelle partecipanti.
Nei prossimi giorni è prevista l’aggiudicazione definitiva e, in tempi brevi, l’apertura del cantiere.
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