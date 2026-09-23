Saronno guarda alla Palestina: questa sera l’incontro con l’attivista israeliano Guy
23 Settembre 2026
SARONNO – Un’opportunità per approfondire le dinamiche del conflitto medioorientale attraverso la voce di chi vive la realtà israeliana e si batte da anni per i diritti del popolo palestinese. Si terrà mercoledì 23 settembre alle 20:30, all’Auditorium Aldo Moro di Saronno, la serata pubblica dal titolo “Tra cancellazione e resistenza – Storie di pulizia etnica dalla Palestina”.
L’evento rappresenta il secondo appuntamento della rassegna con Guy, attivista israeliano dell’organizzazione Ta’ayush, una realtà impegnata sul campo per la difesa dei diritti umani e la resistenza contro l’occupazione dei territori palestinesi. La sua testimonianza offrirà uno sguardo dall’interno della società israeliana sul dramma che attraversa la regione.
All’incontro prenderà parte anche un’attivista di Operazione Colomba, il corpo nonviolento di pace della Comunità Papa Giovanni XXIII, attivo nelle zone di conflitto per la protezione dei civili.
L’iniziativa è promossa dal coordinamento 4 Passi di Pace, con il sostegno di numerose realtà ed associazioni locali tra cui ACLI Saronno, Amnesty Gruppo 22, Anpi Saronno, Asvap 4, Auser Saronno, Centro d’incontro, Emergency Gruppo Saronno.
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