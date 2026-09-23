Cronaca

SARONNO – L’incidente di lunedì mattina, fortunatamente senza conseguenze particolarmente gravi, ha riportato l’attenzione su viale Lombardia, il tratto saronnese della Saronno-Monza, una delle arterie più trafficate della città e da tempo teatro di incidenti.

L’ultimo episodio si è verificato alle 8.20, in piena ora di punta, nel tratto successivo al cavalcavia, all’intersezione con via Deledda. A scontrarsi sono state un’automobile e una motocicletta: due le persone soccorse, una donna di 39 anni e un uomo di 46, le cui condizioni non sono risultate preoccupanti. Inevitabili, invece, le ripercussioni sulla circolazione. L’episodio riaccende i riflettori sulle caratteristiche di viale Lombardia, lungo rettilineo percorso quotidianamente da una mole considerevole di traffico. La strada costituisce infatti uno dei principali collegamenti fra Saronno e l’area delle Groane e della Brianza e raccoglie anche una parte importante degli spostamenti da e verso la periferia cittadina.

A rendere delicata la situazione è proprio la combinazione fra l’intensità del traffico e i numerosi punti di intersezione e accesso presenti lungo l’arteria. Nelle ore di punta basta inoltre un incidente, anche di modesta entità, per provocare rapidamente rallentamenti e code.

E quello dell’altro giorno non è stato certamente il primo sinistro lungo questo tratto. Nel novembre 2023, ad esempio, nei pressi dell’incrocio con via Piave e della rotatoria verso Cascina Colombara e la stazione di Saronno Sud, si era verificato lo scontro fra un’automobile e un monopattino: due persone erano rimaste ferite e viale Lombardia era rimasta bloccata, con lunghe code in entrambe le direzioni.

Già nel novembre 2021, nella zona commerciale fra la rotatoria di via Piave e il sovrappasso, si era registrato un altro incidente fra due automobili, con un 41enne che aveva avuto bisogno delle cure dei soccorritori e l’intervento di carabinieri e polizia locale per gestire la viabilità.

Una successione di episodi che mantiene alta l’attenzione su una strada dove, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso, convivono elevati volumi di traffico, auto, mezzi pesanti, motocicli e numerosi veicoli che si immettono o svoltano.

L’incidente di lunedì si è risolto senza gravi conseguenze, ma rappresenta dunque un nuovo campanello d’allarme per un’arteria strategica della viabilità saronnese. Un lungo rettilineo sul quale resta fondamentale il rispetto dei limiti e la massima prudenza, soprattutto in corrispondenza degli incroci e nelle fasce orarie nelle quali il traffico raggiunge i livelli più elevati.

(foto: la scena del sinistro avvenuta lunedì)

23092026