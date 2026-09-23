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SARONNO – La Strasaronno punta al record. Si avvicina la 13′ edizione della manifestazione podistica organizzata dalla Cls, la onlus che offre opportunità di lavoro alle persone con disabilità, e le adesioni stanno procedendo a ritmo sostenuto. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è raggiungere quota 3 mila partecipanti. L’evento si tiene domenica.

Le iscrizioni hanno già superato abbondantemente la metà del numero registrato lo scorso anno. Sono circa 400 quelle effettuate online, alle quali vanno aggiunte le numerose adesioni raccolte ai banchetti in piazza, attraverso i gruppi sportivi e soprattutto nelle scuole. Un dato significativo, considerando che nelle precedenti edizioni circa un partecipante su tre proveniva proprio da un istituto scolastico.

Il Villaggio Cls

Il punto di riferimento della manifestazione sarà ancora una volta il Villaggio Cls di via Volpi 10, dove sono in corso gli ultimi preparativi per accogliere migliaia di persone provenienti da Saronno e dal territorio. Sono previsti pacchi gara, gadget, musica, balli e uno stand gastronomico. Novità dell’edizione 2026 sarà anche la mascotte della Strasaronno, che per il momento non ha ancora un nome.

Il programma della mattinata

La giornata inizierà alle 7.30 con l’apertura delle iscrizioni. Dalle 9 alle 9.30 sono previsti stretching e warm up a tempo di musica a cura di Anytime Fitness. Dalle 9 alle 12 sarà invece aperto lo stand Bianalisi, dedicato al riscaldamento muscolare e alla fisioterapia.

Alle 9.45 scatterà la 10 chilometri cronometrata non competitiva, mentre alle 10 partirà la 5 chilometri Family Run a passo libero.

La festa proseguirà anche dopo l’arrivo: dalle 11.30 alle 14 ci sarà l’intrattenimento musicale e dalle 12 alle 14 sarà aperto lo stand gastronomico.

Iscrizioni online sino a giovedì 24 settembre

Gli organizzatori invitano chi intende partecipare a non aspettare gli ultimi giorni. Le iscrizioni online si chiuderanno giovedì 24 settembre e viene ricordato che lo scorso anno il sold out era stato raggiunto già il sabato precedente la corsa.

L’obiettivo, questa volta, è arrivare a 3 mila presenze e trasformare ancora una volta il Villaggio Cls di via Volpi in uno dei principali punti di ritrovo della domenica saronnese.

(foto archivio: una precedente edizione della Strasaronno)

23092026