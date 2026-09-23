Cronaca

TURATE – Vigili del fuoco al lavoro dal tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 19, per un incendio divampato in una stalla di via Como, nella zona di Turate al confine con Fenegrò. Il rogo ha prodotto una imponente colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza e anche dalla ex statale Varesina, sino all’Alto Milanese e da diverse località del Saronnese, fra cui Saronno, Gerenzano, Cislago e i comuni del circondario.

Le fiamme, le cui cause sono ancora da chiarire, hanno interessato la struttura nella quale, secondo le prime informazioni, erano presenti anche alcuni animali, oltre a fieno e attrezzature. Gli animali sarebbero stati portati all’esterno e messi al sicuro. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per circoscrivere il rogo, procedere allo spegnimento e impedire che le fiamme potessero ulteriormente propagarsi.

Proprio la presenza di materiale facilmente combustibile, a partire dal fieno, ha contribuito ad alimentare l’incendio e a generare la grande quantità di fumo che nel tardo pomeriggio ha attirato l’attenzione di moltissime persone anche a notevole distanza dal luogo dell’intervento.

Al momento non risultano fortunatamente persone coinvolte. Le operazioni dei vigili del fuoco sono proseguite per mettere completamente in sicurezza l’area, mentre restano da accertare le cause che hanno dato origine all’incendio.

(foto: l’alta colonna di fumo vista da Saronno)

23092026