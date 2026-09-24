Cronaca

BUSTO ARSIZIO – Riccardo Bossi, 47 anni, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella sua abitazione di Busto Arsizio. I carabinieri gli hanno notificato un ordine di carcerazione relativo a un cumulo di condanne definitive per complessivi 5 anni e 9 mesi di reclusione.

Il provvedimento è stato firmato dal procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Carlo Nocerino, e riguarda una serie di vicende giudiziarie relative a fatti commessi tra il 2011 e il 2020.

Nel cumulo di pene confluiscono condanne diventate definitive per reati fra i quali appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, episodi che negli anni scorsi avevano già portato il figlio di Umberto Bossi al centro delle cronache giudiziarie.

La pena complessiva supera la soglia dei quattro anni prevista per l’accesso, in questa fase, alle misure alternative alla detenzione. Dopo la notifica del provvedimento, Bossi è stato quindi accompagnato nel carcere di Busto Arsizio per iniziare a scontare la pena.

Resta invece fuori dal cumulo il procedimento nel quale Riccardo Bossi è accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre. Per questa vicenda, dopo i giudizi di primo e secondo grado, il procedimento non è ancora definitivo ed è atteso il pronunciamento della Corte di Cassazione. Dopo l’arresto il legale di Bossi ha avuto un primo colloquio con il proprio assistito all’interno dell’istituto penitenziario. La difesa si è riservata di valutare, anche attraverso ulteriori incontri, i prossimi passi sul piano legale.

24092026