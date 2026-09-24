Città

SARONNO – Una notte di lavori sulla rete autostradale con ripercussioni anche per chi viaggia nel Saronnese. Dalle 22 di venerdì 25 settembre alle 5 di sabato 26 settembre, per consentire interventi di pavimentazione, sarà chiuso sulla A8 Milano-Varese il tratto compreso tra Castellanza e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, in direzione Milano.

La chiusura interessa da vicino anche Saronno, che rappresenterà uno dei punti di riferimento per il percorso alternativo indicato agli automobilisti diretti verso Como e il confine svizzero.

Verso Chiasso, deviazione da Castellanza e ingresso in A9 a Saronno

Chi dalla A8 sarà diretto verso Chiasso dovrà obbligatoriamente uscire allo svincolo di Castellanza. Da qui il percorso alternativo prevede di seguire la Sp527 Bustese, passando in direzione Rescaldina, Uboldo e Origgio, per raggiungere quindi lo svincolo autostradale di Saronno, dal quale sarà possibile entrare sulla A9 in direzione Chiasso.

Per chi invece viaggerà verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Castellanza l’itinerario alternativo passerà dalla Ss33 del Sempione, in direzione Cerro Maggiore, Parabiago, Nerviano, Pogliano Milanese, Rho e Milano. Si potrà quindi utilizzare il Raccordo Fiera Milano, in direzione Monza, per rientrare sulla A8 verso Milano attraverso il nodo di Fiera Milano.

Lavori anche sulla A9

Nella stessa notte sono previsti interventi anche sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. In questo caso i lavori riguarderanno la manutenzione dei pali dell’illuminazione.

Dalle 21 di venerdì 25 alle 5 di sabato 26 settembre sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Fino Mornasco, sia in direzione Lainate sia verso Chiasso.

Per chi deve viaggiare verso Lainate e Milano viene indicata come alternativa Lomazzo nord; per chi è diretto verso Chiasso, invece, l’alternativa indicata è Como Centro.

Due cantieri concentrati dunque nella notte tra venerdì e sabato: per il Saronnese l’impatto principale sarà legato alla chiusura della A8, con il traffico diretto verso la A9 e Chiasso deviato sulla viabilità ordinaria attraverso Rescaldina, Uboldo e Origgio fino all’ingresso autostradale di Saronno.

24092026