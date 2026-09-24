Calcio

UBOLDO – Derby combattuto e qualificazione ancora tutta da decidere nel girone 74 di Coppa Lombardia di Seconda categoria. Ieri sera, al campo sportivo parrocchiale di Uboldo, Pro Juventute e Frazione Calcistica Dal Pozzo hanno pareggiato 2-2, al termine di una partita nella quale i dalpozzesi sono riusciti per due volte a recuperare lo svantaggio.

Una sfida particolarmente delicata per il Dal Pozzo, che ha rischiato di vedere compromesso il proprio cammino nella competizione. La Pro Juventute è infatti passata avanti due volte, ma in entrambe le occasioni gli ospiti hanno trovato la forza per reagire e ristabilire la parità.

«Andiamo sotto due volte, rischiamo l’eliminazione, ma in campo ci sono undici leoni», è il commento affidato dal Dal Pozzo ai propri canali social dopo la partita. Una doppia rimonta che consente alla formazione saronnese di arrivare all’ultima giornata con la possibilità di giocarsi ancora la qualificazione.

Il triangolare si era aperto con la vittoria per 2-0 del San Giuseppe Arese sulla Pro Juventute. Dopo il 2-2 di Uboldo, sarà quindi decisivo l’ultimo incontro, in programma mercoledì 7 ottobre: Dal Pozzo-San Giuseppe Arese.

Il regolamento prevede il passaggio al turno successivo della sola prima classificata del girone: per il Dal Pozzo sarà dunque una vera e propria sfida decisiva per provare a proseguire l’avventura in Coppa Lombardia.

(foto da Fb: tifosi del Dal Pozzo festeggiano la squadra a Uboldo)

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