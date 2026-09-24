Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – «Vogliamo una rotonda». Dopo il tragico incidente dei giorni scorsi, torna in primo piano la sicurezza dell’incrocio tra viale Cinque Giornate e via Lainate, un punto della viabilità cittadina sul quale alcuni residenti chiedono interventi per ridurre i rischi. Il dibattito si è riacceso anche sui social, dove diversi caronnesi hanno sottolineato le criticità dell’intersezione. La richiesta rivolta all’Amministrazione comunale è quella di valutare la realizzazione di una rotatoria, che secondo i promotori dell’appello potrebbe contribuire a rendere più sicuro il transito.

Sulla questione è intervenuto il sindaco Marco Giudici, che ha ricordato come le rotatorie non possano rappresentare automaticamente la soluzione per tutti i punti problematici della rete stradale. Il primo cittadino ha però evidenziato un altro aspetto: «Bisogna rispettare la segnaletica, ma sappiamo tutti che in quel tratto quasi nessuno lo fa; ecco perché succedono continuamente incidenti». Una rotonda, comunque, è prevista proprio in quell’area. Giudici ha spiegato che dovrebbe essere realizzata nell’ambito del nuovo Piano attuativo legato alla riconversione dell’ex azienda meccanica Rotos. Già in passato il Comune aveva chiesto al precedente operatore di costruire la rotatoria come opera di compensazione, ma l’iter non era stato portato a termine a causa di alcune difformità progettuali.

Adesso la richiesta è stata riproposta nell’ambito del nuovo intervento previsto sull’area. I tempi, tuttavia, non saranno immediati: secondo quanto riferito dal sindaco, si parla comunque di mesi se non di anni. Da qui l’appello dei residenti perché, nell’attesa della soluzione definitiva, possano essere valutati anche interventi più rapidi per migliorare la sicurezza della zona, in particolare per gli accessi e le uscite dal vicino supermercato Lidl. Attualmente, per alcune manovre, gli automobilisti sono costretti a percorrere un tratto della vecchia Varesina sino alla prima rotatoria disponibile.

Il tragico incidente

A riportare drammaticamente l’attenzione sull’incrocio è stato l’incidente nel quale ha perso la vita Antonio Di Saverio, 56 anni, residente a Origgio e titolare di un’officina a Cogliate. Il sinistro si era verificato proprio nella zona tra viale Cinque Giornate e via Lainate. Le condizioni dell’uomo erano apparse subito disperate. Dopo i soccorsi sul posto, Di Saverio era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove era deceduto per i gravi traumi riportati. Sulla dinamica dell’incidente hanno svolto gli accertamenti i carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze.

24092026