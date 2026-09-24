Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Ha notato movimenti sospetti nella proprietà dei vicini e ha immediatamente chiamato il 112, consentendo ai carabinieri di intervenire rapidamente e fermare un uomo. È successo nel primo pomeriggio in via Piave a Ceriano Laghetto. A far scattare l’allarme è stata una residente, che si è accorta della presenza di una persona all’interno della proprietà confinante dopo che questa avrebbe scavalcato la recinzione. La donna ha contattato il numero unico di emergenza, fornendo indicazioni su quanto stava accadendo.

La segnalazione ha consentito ai carabinieri di raggiungere rapidamente la zona. I militari hanno intercettato e bloccato un sospetto prima che potesse allontanarsi.

Gli accertamenti sono poi proseguiti nell’area circostante. Poco distante dalla recinzione dell’abitazione è stata individuata anche un’automobile che sarebbe stata utilizzata dall’uomo per raggiungere via Piave. Il veicolo è stato quindi sottoposto alle verifiche del caso.

Resta adesso da ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire le intenzioni dell’uomo. La sua posizione è al vaglio delle forze dell’ordine per gli eventuali provvedimenti conseguenti. Al momento non sono state rese note le generalità della persona fermata. Determinante, dunque, la prontezza della vicina, che accorgendosi della situazione anomala ha subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

24092026