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SARONNO – L’oratorio Prealpi di Saronno si appresta a vivere uno dei momenti più attesi e vivaci dell’anno con la tradizionale Festa dell’oratorio 2026, una tre giorni ricca di appuntamenti prevista dal 25 al 27 settembre nella sede di via San Francesco 13. L’evento rappresenta un’occasione fondamentale di condivisione per l’intera comunità pastorale Crocifisso Risorto, proponendo un programma articolato che unisce intrattenimento, attività sportive, momenti liturgici ed eccellenti proposte gastronomiche.

I festeggiamenti prenderanno il via nel pomeriggio di venerdì 25 settembre, quando alle 16.30 l’oratorio accoglierà i bambini all’uscita da scuola con una ricca merenda di benvenuto offerta a tutti i piccoli partecipanti. Alle 17 si terrà l’aperitivo dedicato ai genitori, seguito immediatamente da un coinvolgente spettacolo di animazione con le bolle di sapone curato da Stefano Animazioni Eventi. Alle 17.50 la pista si animerà con i balli di gruppo guidati dagli animatori dell’oratorio, preparando il pubblico alla finale del torneo di calcio cittadino prevista per le 18.30, che quest’anno è intitolata alla memoria di Alessio Colletti. La prima giornata si concluderà a partire dalle 20.45 con la musica dal vivo e l’energia di Saronno Famosi – The Music Contest 2026.

Il programma di sabato 26 settembre si aprirà nel segno dello sport e dell’allegria a partire dalle 16, orario in cui prenderà il via la vivace color run lungo le vie del quartiere. Alle 17 prenderanno il via sia l‘apertura degli stand per bambini sia i tornei di pallavolo e di bocce, aperti a partecipanti di ogni età a partire dai ragazzi di quinta elementare. Il momento clou della serata vedrà la luce alle 21 con la messa in scena del musical “Hercules”. Questo spettacolo segna un traguardo importante per il gruppo animatori, giunto ormai al suo quinto anno consecutivo di produzioni teatrali dopo i successi ottenuti con Oceania nel 2022, Aladdin, Encanto e il gradito ritorno di Oceania la scorsa stagione. La realizzazione di Hercules rappresenta un imponente sforzo creativo ed educativo che vede i ragazzi impegnati nelle prove fin dai primi giorni di fine agosto, sotto la guida di Isabella Marino, già nota per la regia dei musical natalizi proposti alle scuole nel mese di dicembre. L’intero allestimento, dalle scenografie realizzate a mano fino al confezionamento dei costumi, testimonia il profondo spirito di collaborazione della comunità. L’esibizione si terrà al campo da basket dell’oratorio, opportunamente allestito con spalti per il pubblico, mentre in caso di maltempo la rappresentazione verrà recuperata successivamente in data e luogo da definirsi. Subito a seguire rispetto alla fine dello spettacolo, la serata proseguirà a ritmo di musica con il dj-set Disco Paradise, tra balli di gruppo e musica techno.

La giornata conclusiva di domenica 27 settembre inizierà fin dal mattino, con la colazione servita in oratorio dalle 8.30. Alle 11 si terrà la solenne santa messa in chiesa, durante la quale verrà conferito il mandato pastorale a tutti i catechisti e agli educatori. Alle 12.30 la comunità si ritroverà a tavola per il grande pranzo della festa, proposto al costo di 12 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini, per il quale è richiesta la prenotazione obbligatoria entro e non oltre giovedì 24 settembre al numero 340 964 6342.

Il pomeriggio ricomincerà alle 15 con l’apertura delle attrazioni dedicate al divertimento attivo, tra cui la sfida a coppie Bungee Run, i grandi trampolini elastici Acrojump e le strutture gonfiabili per i più piccoli. Alle 17.30 avranno luogo le finali dei tornei di bocce e pallavolo. A partire dalle 19 aprirà lo stand gastronomico con uno speciale menù a tema ed entrerà nel vivo l’evento Il risveglio del trifoglio, una serata interamente dedicata alle atmosfere e alle tradizioni irlandesi con cena tipica e musica dal vivo eseguita dal gruppo Rowan Tree, già apprezzato in passato per le sue esibizioni in chiesa.

Infine, per tutta la durata della manifestazione, lo stand gastronomico dell’oratorio sarà regolarmente aperto al pubblico ogni sera a partire dalle 19.

(foto d’archivio)

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