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MILANO – Slitta di un anno il blocco alla circolazione delle automobili diesel Euro 5 che sarebbe dovuto entrare in vigore dal prossimo 1 ottobre 2026 nelle città con più di 100 mila abitanti. Il rinvio è stato approvato oggi dal Consiglio dei ministri e viene accolto con soddisfazione dagli esponenti lombardi della Lega.

Secondo i dati citati dal consigliere regionale varesino Emanuele Monti (foto sopra), il provvedimento riguarda 443 mila vetture nella sola Lombardia, che potranno dunque continuare a circolare anche dopo la scadenza inizialmente prevista.

«Grazie alla determinazione del ministro Matteo Salvini oggi il Consiglio dei ministri ha approvato il rinvio di un anno del blocco – commenta Monti – Si tratta di una promessa mantenuta dalla Lega e di una grande vittoria di Salvini». Il consigliere regionale torna quindi a criticare le limitazioni previste a livello europeo, sottolineando le conseguenze che avrebbero avuto per un numero molto elevato di automobilisti lombardi.

Soddisfazione viene espressa anche dal capogruppo della Lega in Regione Lombardia Alessandro Corbetta (foto sotto), che concentra l’attenzione soprattutto sull’area milanese e brianzola. Secondo i dati riportati dall’esponente leghista, nell’area di Milano, comprendendo Monza e diversi comuni della Brianza, sono oltre 131 mila le auto diesel Euro 5 interessate.

«Parliamo di migliaia di lavoratori e famiglie che rischiavano di non poter più circolare o di dover cambiare automobile – afferma Corbetta – In un territorio densamente popolato e produttivo come la Brianza, dove ogni giorno migliaia di persone si spostano per lavorare, non si può fare la transizione ambientale sulla pelle di famiglie, artigiani e imprese».

Il rinvio sposta dunque in avanti di dodici mesi l’entrata in vigore delle limitazioni inizialmente fissate al 1 ottobre. Per Corbetta il tempo guadagnato dovrà ora essere utilizzato per individuare «soluzioni strutturali e alternative», in grado di conciliare gli interventi per la qualità dell’aria con le esigenze di cittadini e attività economiche.

Entrambi gli esponenti della Lega attribuiscono al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini un ruolo determinante nell’ottenimento del rinvio e ribadiscono la richiesta di rivedere più complessivamente i vincoli alla circolazione dei veicoli diesel.

24092026