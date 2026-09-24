Gerenzano, torna “Un tè con l’Autore”: protagonista la cerimonia del tè giapponese con Yoko Takada
24 Settembre 2026
GERENZANO – La nuova stagione di incontri “Un tè con l’Autore” riprende con “La cerimonia del tè” officiata dalla maestra di tradizioni giapponesi Yoko Takada, nata e vissuta in Giappone in una famiglia tradizionale che tramanda la propria storia e cultura da più di trecento anni. Grazie a lei sarà possibile partecipare alla Cerimonia del Tè di cui è diventata una maestra riconosciuta a livello nazionale.
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