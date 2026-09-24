L’incontro si terrà il giorno 27 settembre, alle 16,30 a Palazzo Fagnani in via Fagnani 14. Il calendario di questa nuova edizione allarga la proposta culturale dalla sola parola scritta a differenti modalità espressive: video e dimostrazioni di arti tradizionali. Il filo conduttore che accomuna questo ciclo di incontri è lo sguardo sul mondo, visto da numerose sfaccettature, geografiche, storiche e culturali, per offrire occasione di comprensione della umanità di cui facciamo parte.

Si spazia dal Giappone alla Cina per poi posare lo sguardo sulla umanità in cammino dei migranti climatici. Prima tappa di questo viaggio è il Giappone, una nazione dalla cultura millenaria che ha saputo conciliare la capacità di innovazione con la cura delle tradizioni del passato. Alla fine della cerimonia, come nostra consuetudine, sarà offerto un tè con dei dolci ai nostri ospiti che saranno invitati a dialogare sull’argomento.

L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Scelag con la Pro Loco di Gerenzano e il patrocinio del Comune di Gerenzano.