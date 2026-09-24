Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, mercoledì 23 settembre, ci sono l’avvio dei lavori all’Itc Zappa con i nuovi disagi per docenti e studenti, la situazione di sicurezza e degrado nella zona della stazione di Gerenzano e il funerale di Antonio Di Saverio, per tutti Tony.

All’Itc Zappa sono partiti i lavori, ma con l’avvio del cantiere sono emerse nuove difficoltà. Tra i problemi segnalati c’è la mancanza di parcheggi per i docenti, mentre resta aperto anche il nodo relativo alla sistemazione delle classi durante l’intervento. Una situazione che si aggiunge ai disagi già legati ai lavori nell’istituto.

A Gerenzano cresce invece la preoccupazione dei residenti per i furti nei box e per la situazione di degrado nella zona vicina alla stazione. Le segnalazioni riguardano episodi che alimentano il senso di insicurezza tra chi vive nella zona, dove vengono chiesti maggiore attenzione e interventi per contrastare i problemi.

Origgio e Cogliate si sono infine fermate per l’ultimo saluto ad Antonio Di Saverio, conosciuto da tutti come Tony. Il 56enne era morto dopo il grave incidente avvenuto sulla Varesina a Caronno Pertusella. Familiari, amici e conoscenti si sono raccolti per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio, in un momento di grande dolore per le due comunità.

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